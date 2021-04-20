Космические умники и умницы

Идейный вдохновитель, главный организатор игры – Заслуженный
учитель РФ, учитель физики, наставник будущих ученых Анатолий Моисеевич
Гончаров.
В прошлом году из-за коронавируса юные
знатоки истории космонавтики не встречались, поэтому вопросы двух сезонов объединили,
посвятив игру сразу нескольким юбилейным датам - 60-летию первого полета в
космос Юрия Гагарина, 85-летию со дня рождения Германа Титова, 50-летию
«Лунохода», а также космонавтам первого отряда, строителям Байконура и первому
выходу человека в открытый космос.
Участников игры и зрителей приветствовали
почетные гости, члены жюри - вице-президент Федерации космонавтики России Олег
Мухин, член-корреспондент Международной Академии Астронавтики, командир экипажа
в наземном изоляционном модельном эксперименте «Луна-2015» (ИМБП), участница
проекта «SIRIUS» Елена Лучицкая, заместитель главы администрации Сиверского
поселения Марина Дозморова, член организации «Сиверское боевое братство»
Владимир Андрианов, участник разработки многоразового космического корабля
«Буран» Юрий Телеш, член Северо-Западной межрегиональной общественной
организации Федерации космонавтики РФ, координатор проекта «Памяти предков
будем достойны» Петр Бабенко.
Участниками игры стали семь команд
школьников 8-9 классов. Юным знатокам космоса предстояло продемонстрировать
знания по истории ракетной техники и космонавтики вплоть до того, что знать в
лицо всех первых космонавтов и их личные достижения. По сути, это
был большой праздничный открытый междисциплинарный урок, где был много
положительных эмоций, интерактивная викторина и конкурс. По каждому вопросу
Анатолий Гончаров давал увлекательную дополнительную информацию.
Несмотря на упорную борьбу, команды шли ровно. Итоговые
результаты – тоже очень близкие по сумме. Первое место завоевала
команда «Союз – К» Сиверской гимназии,
которая лидировала с первого тура. Капитан команды – Вячеслав Штерн, педагоги –
А.С. Изотова и Е.В. Корух.
Всего
на один балл от нее отстала команда «Млечный путь» Сиверской школы № 3. Капитан
команды – Андрей Марченко. Педагог – Е.В. Любомирова. Третье место поделили две
команды: «Млечный путь» Веревской школы (капитан – Дмитрий Брейда, педагог –
Ирина Тюрина) и «Динамит» Кобринской школ (капитан Александр Афанасов, педагоги
– Н.А. Осипова и Ю.Д. Филатова). Команд
Дипломы
участников игры «Космические умники и умницы» вручены командам «Наследники
Леонова» Войсковицкой школы, «Проект Е-8» Сусанинской школы, «Космический
десант» Гатчинской школы №9.
Интерес
к космонавтике у гатчинских школьников неслучаен, как и успехи Сиверской
гимназии. Во многом благодаря именно педагогам, пропагандирующим достижения
космонавтики и расширение познаний у школьников, гатчинцы становятся
участниками образовательных смен в знаменитом лагере «Артек». Один из таких звездный
учителей - Анатолий Моисеевич Гончаров.
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Ребята, которые несколько раз ездили в «Артек», уже второй год - студенты. В
позапрошлом году они сделали классный проект по дистанционному зондированию
Земли из космоса, нашли источник загрязнения побережья Черного моря в районе
Севастополя (как раз в Артеке они начали этот проект), выступали с докладом в
Москве в институте космических исследований. К сожалению, в прошлом году из-за
пандемии мы не смогли реализовать задуманное, так как эти проекты были связаны
преимущественно с историей космонавтики Гатчинского района, Сиверской,
Ленинграда (именно так) и области, а это означает, что мы ищем живых свидетелей
эпохи. По их воспоминаниям мы и делаем проекты. Уверен, что впереди у нас еще
много интересных дел, - сказал Анатолий Моисеевич.