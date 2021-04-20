Космические умники и умницы

Идейный вдохновитель, главный организатор игры – Заслуженный учитель РФ, учитель физики, наставник будущих ученых Анатолий Моисеевич Гончаров.

В прошлом году из-за коронавируса юные знатоки истории космонавтики не встречались, поэтому вопросы двух сезонов объединили, посвятив игру сразу нескольким юбилейным датам - 60-летию первого полета в космос Юрия Гагарина, 85-летию со дня рождения Германа Титова, 50-летию «Лунохода», а также космонавтам первого отряда, строителям Байконура и первому выходу человека в открытый космос.

Участников игры и зрителей приветствовали почетные гости, члены жюри - вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин, член-корреспондент Международной Академии Астронавтики, командир экипажа в наземном изоляционном модельном эксперименте «Луна-2015» (ИМБП), участница проекта «SIRIUS» Елена Лучицкая, заместитель главы администрации Сиверского поселения Марина Дозморова, член организации «Сиверское боевое братство» Владимир Андрианов, участник разработки многоразового космического корабля «Буран» Юрий Телеш, член Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики РФ, координатор проекта «Памяти предков будем достойны» Петр Бабенко.

Участниками игры стали семь команд школьников 8-9 классов. Юным знатокам космоса предстояло продемонстрировать знания по истории ракетной техники и космонавтики вплоть до того, что знать в лицо всех первых космонавтов и их личные достижения. По сути, это был большой праздничный открытый междисциплинарный урок, где был много положительных эмоций, интерактивная викторина и конкурс. По каждому вопросу Анатолий Гончаров давал увлекательную дополнительную информацию.

Несмотря на упорную борьбу, команды шли ровно. Итоговые результаты – тоже очень близкие по сумме. Первое место завоевала команда «Союз – К» Сиверской гимназии, которая лидировала с первого тура. Капитан команды – Вячеслав Штерн, педагоги – А.С. Изотова и Е.В. Корух.

Всего на один балл от нее отстала команда «Млечный путь» Сиверской школы № 3. Капитан команды – Андрей Марченко. Педагог – Е.В. Любомирова. Третье место поделили две команды: «Млечный путь» Веревской школы (капитан – Дмитрий Брейда, педагог – Ирина Тюрина) и «Динамит» Кобринской школ (капитан Александр Афанасов, педагоги – Н.А. Осипова и Ю.Д. Филатова). Команд

Дипломы участников игры «Космические умники и умницы» вручены командам «Наследники Леонова» Войсковицкой школы, «Проект Е-8» Сусанинской школы, «Космический десант» Гатчинской школы №9.

Интерес к космонавтике у гатчинских школьников неслучаен, как и успехи Сиверской гимназии. Во многом благодаря именно педагогам, пропагандирующим достижения космонавтики и расширение познаний у школьников, гатчинцы становятся участниками образовательных смен в знаменитом лагере «Артек». Один из таких звездный учителей - Анатолий Моисеевич Гончаров.

- Ребята, которые несколько раз ездили в «Артек», уже второй год - студенты. В позапрошлом году они сделали классный проект по дистанционному зондированию Земли из космоса, нашли источник загрязнения побережья Черного моря в районе Севастополя (как раз в Артеке они начали этот проект), выступали с докладом в Москве в институте космических исследований. К сожалению, в прошлом году из-за пандемии мы не смогли реализовать задуманное, так как эти проекты были связаны преимущественно с историей космонавтики Гатчинского района, Сиверской, Ленинграда (именно так) и области, а это означает, что мы ищем живых свидетелей эпохи. По их воспоминаниям мы и делаем проекты. Уверен, что впереди у нас еще много интересных дел, - сказал Анатолий Моисеевич.



