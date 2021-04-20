Леноблизбирком приглашает ленинградцев принять участие в общероссийском тестировании дистанционного электронного голосования

Тестирование дистанционного электронного голосования пройдет в рамках Общероссийской тренировки Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». В ходе него в тренировочном режиме будут полностью воспроизведены все этапы проведения голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения его итогов. Такое тестирование позволит оценить надежность и безопасность системы дистанционного электронного голосования при реальной нагрузке в единый день голосования в сентябре 2021 года.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова: «Мы надеемся, что в тестировании примет участие не менее миллиона человек. Это позволит обеспечить реальную нагрузку на систему, оценить надежность, безопасность, стабильность ее использования. Важно, чтобы люди доверяли этой форме голосования, как дополнительной возможности участвовать в выборах».

В единый день голосования в сентябре 2021 года в ходе выборов депутатов Государственной Думы России дистанционное электронное голосование будет применено в ряде регионов России, в том числе в Москве.

Виктория Полякова, пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области