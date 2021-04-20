«За углом» в Калининграде – «Жили-были»

- Ежегодный всероссийский фестиваль любительских театров «Жили-были» проходил в Калининграде с 10-го апреля. Нас пригласили туда на три дня в качестве почетных гостей, – рассказывает главный режиссер театра «За углом» Юрий Калугин. – Это был специальный показ фестиваля – вне конкурса. Так получилось, что мы не укладывались в формат конкурса. Длительность спектакля не должна превышать полутора часов, а наша пьеса «Не все коту масленица» по Островскому – двухактная, каждый акт по 55 минут. Мы отправили организатором видеозапись постановки, они посмотрели и захотели, чтоб мы все равно сыграли – на открытии фестиваля. В качестве подарка фестивалю и городу Калининграду. Нам полностью оплатили дорогу и трехдневное проживание с питанием.

- Как прошел показ?

- Очень удачно. 10-го апреля мы прилетели и в этот же день играли – в 16 часов по местному времени. Спектакль прошел с большим успехом. По меркам пандемии, зал был полный – зрители сидели через одного. Минут десять нам аплодировали стоя, артистов не отпускали со сцены очень долго. А на следующий день были такие хорошие моменты: наши актеры гуляли по городу, а люди им кланялись – узнавали. Скорее всего, это были участники фестиваля, но все равно очень приятно. На прощание нам подарили бутылку, наполненную янтарем, и вручили письмо с приглашением на будущий год.

- Как вам понравился фестиваль?

- В Калининграде вообще и на этом фестивале в частности мы были первый раз. Город прекрасный, мы погуляли по улицам, побывали на могиле Канта. Играли мы на сцене театра кукол, который расположен в здании бывшей кирхи. Акустика хорошая, но сам зрительный зал не слишком театральный. Конкурсные спектакли шли в Музее искусств. Оба здания очень красивые. А при таком радушном приеме – и зрителей, и организаторов – находиться в стенах этих старинных зданий было вдвойне приятно.

Фестиваль длился шесть дней. Съехались около двух десятков коллективов со всей страны, в том числе из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мне удалось посмотреть три спектакля – очень хорошо поставленных. Кстати, кроме «За углом» был еще один почетный гость: на закрытии фестиваля показывали спектакль московского театра.

- Что вы сейчас репетируете?

- Мы готовим три спектакля: пьесу «Старший сын» по А. Вампилову, «Скамейку» А. Гельмана и «Носферату» на вампирскую тематику. Это постановки Николая Коляды. Ближайшая премьера запланирована на 22-е мая. Это будет «Скамейка» – пьеса «про нас», со всеми нашими недостатками и достоинствами, про некую фальшивость жизни.

Остальные спектакли хотелось бы успеть поставить до конца июня. Но там более сложный реквизит – надо изготовить костюмы и декорации.



