«За углом» в Калининграде – «Жили-были»

- Ежегодный всероссийский фестиваль любительских
театров «Жили-были» проходил в Калининграде с 10-го апреля. Нас пригласили туда
на три дня в качестве почетных гостей, – рассказывает главный режиссер
театра «За углом» Юрий Калугин. – Это был специальный показ фестиваля – вне
конкурса. Так получилось, что мы не укладывались в формат конкурса.
Длительность спектакля не должна превышать полутора часов, а наша пьеса «Не все
коту масленица» по Островскому – двухактная, каждый акт по 55 минут. Мы
отправили организатором видеозапись постановки, они посмотрели и захотели, чтоб
мы все равно сыграли – на открытии фестиваля. В качестве подарка фестивалю и
городу Калининграду. Нам полностью оплатили дорогу и трехдневное проживание с
питанием.
- Как прошел
показ?
- Очень удачно. 10-го апреля мы прилетели и в этот же
день играли – в 16 часов по местному времени. Спектакль прошел с большим
успехом. По меркам пандемии, зал был полный – зрители сидели через одного.
Минут десять нам аплодировали стоя, артистов не отпускали со сцены очень долго.
А на следующий день были такие хорошие моменты: наши актеры гуляли по городу, а
люди им кланялись – узнавали. Скорее всего, это были участники фестиваля, но
все равно очень приятно. На прощание нам подарили бутылку, наполненную янтарем,
и вручили письмо с приглашением на будущий год.
- Как вам
понравился фестиваль?
- В Калининграде вообще и на этом фестивале в
частности мы были первый раз. Город прекрасный, мы погуляли по улицам, побывали
на могиле Канта. Играли мы на сцене театра кукол, который расположен в здании
бывшей кирхи. Акустика хорошая, но сам зрительный зал не слишком театральный.
Конкурсные спектакли шли в Музее искусств. Оба здания очень красивые. А при
таком радушном приеме – и зрителей, и организаторов – находиться в стенах этих
старинных зданий было вдвойне приятно.
Фестиваль длился шесть дней. Съехались около двух
десятков коллективов со всей страны, в том числе из Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Мне удалось посмотреть три спектакля – очень хорошо поставленных.
Кстати, кроме «За углом» был еще один почетный гость: на закрытии фестиваля показывали
спектакль московского театра.
- Что вы
сейчас репетируете?
- Мы готовим три спектакля: пьесу «Старший сын» по А. Вампилову,
«Скамейку» А. Гельмана и «Носферату» на вампирскую тематику. Это постановки
Николая Коляды. Ближайшая премьера запланирована на 22-е мая. Это будет «Скамейка»
– пьеса «про нас», со всеми нашими недостатками и достоинствами, про некую
фальшивость жизни.
Остальные спектакли хотелось бы успеть поставить до конца
июня. Но там более сложный реквизит – надо изготовить костюмы и декорации.