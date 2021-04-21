За несанкционированный костер – штрафы и уголовные дела

При необходимости сжечь мусор и прошлогоднюю траву, это нужно делать в соответствии с новыми правилами противопожарного режима:

- использовать специальный мусоросжигатель,

если его нет – вырыть яму для сжигания мусора диаметром до метра и глубиной не менее 30 см. Она должна располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки. После сжигания мусора ее необходимо засыпать песком или землей.

- нельзя разводить огонь ближе, чем в 100 метрах от любого хвойного дерева (даже отдельно стоящего), в 30 метрах – от лиственного.

- костер для шашлыков можно разводить только в мангале и необходимо соблюдать расстояние не менее пяти метров до ближайшей постройки.

- несанкционированный пал травы запрещен.

Пренебрежение этими нормами может обернуться не только штрафом в размере от 2000 до 3 000 рублей, но и уголовным делом, если разведенный костер привел к пожару, в котором пострадали люди, имущество или окружающая среда.

В условиях особого противопожарного режима штраф физлицу могут увеличить до 4000 рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на суммы от 6000 до 30 000 рублей, юридические - до 400 000 рублей.

За нарушение правил пожарной безопасности штрафовать уполномочены должностные лица МЧС и комитет природопользования Ленинградской области.

Телефоны для обращения в случае пожара: 101, 112.

Региональный пункт диспетчерского управления Ленобллес (если возгорание в лесу): 908-91-11, единая федеральная прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00.