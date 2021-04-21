За несанкционированный костер – штрафы и уголовные дела

При необходимости сжечь мусор и
прошлогоднюю траву, это нужно делать в соответствии с новыми правилами
противопожарного режима:
- использовать специальный
мусоросжигатель,
если его нет – вырыть яму для сжигания мусора диаметром до
метра и глубиной не менее 30 см. Она должна располагаться на расстоянии не
менее 50 метров от ближайшей постройки. После сжигания мусора ее необходимо
засыпать песком или землей.
- нельзя разводить огонь ближе,
чем в 100 метрах от любого хвойного дерева (даже отдельно стоящего), в 30
метрах – от лиственного.
- костер для шашлыков можно
разводить только в мангале и необходимо соблюдать расстояние не менее пяти
метров до ближайшей постройки.
- несанкционированный пал травы
запрещен.
Пренебрежение этими нормами
может обернуться не только штрафом в размере от 2000 до 3 000 рублей, но и
уголовным делом, если разведенный костер привел к пожару, в котором пострадали
люди, имущество или окружающая среда.
В условиях особого
противопожарного режима штраф физлицу могут увеличить до 4000 рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на
суммы от 6000 до 30 000 рублей, юридические - до 400 000 рублей.
За нарушение правил пожарной
безопасности штрафовать уполномочены должностные лица МЧС и комитет
природопользования Ленинградской области.
Телефоны для обращения в случае
пожара: 101, 112.
Региональный пункт
диспетчерского управления Ленобллес (если возгорание в лесу): 908-91-11, единая
федеральная прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00.