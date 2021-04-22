Из Загвоздки сделали «игорную зону»

Осенью 2019 года
38-летний уроженец Кабардино-Балкарии гражданин Г., проживающий в Гатчине,
действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения разработал план по
незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового
оборудования на территории Гатчинского района. То есть вне игорной зоны. С целью
реализации своего плана он нашел помещение – дом в Загвоздке на улице Кольцова,
приобрел 24 игровых автомата, привез их, смонтировал и ввел в эксплуатацию.
Но он действовал не один.
К реализации своих преступных намерений гражданин Г. привлек 40-летнюю жительницу
Гатчины Ирину Н., предложив ей за денежное вознаграждение выполнять функции
администратора незаконного игорного заведения. Список обязанностей длинный. Она
должна была привлекать игроков путем направления им смс, звонить клиентам, а
также контролировать работоспособность игрового оборудования, встречать и
допускать игроков в игорный зал, получать от них деньги в качестве ставок,
выдавать наличные игрокам в случае выигрыша и вести учета оборота денежных
средств.
После этого, в
соответствии с распределением ролей между соучастниками, дело пошло. Ирина и
подельник незаконно проводили азартные игры в импровизированном игорном зале в
Загвоздке, которая, как известно, не входит в число официальных игорных зон
Российской Федерации.
Ирина исправно выполняла
свои обязанности администратора: встречала игроков в зале, принимала от них
ставки, контролировала работоспособность игрового оборудования. При помощи
специального магнитного ключа она вводила информацию о сумме, полученной от
игрока, в игровой автомат. И вела учет денежных средств, полученных от игроков.
Гражданин Г. руководил:
контролировал работу администратора, давал указания на привлечение игроков,
напоминал о необходимости проверять работоспособность автоматов.
Все это продолжалось до
тех пор, пока не нагрянули сотрудники правоохранительных органов.
Непосредственно в игорном зале были застигнуты пять игроков – одна женщина и
четверо мужчин. В ходе осмотра места происшествия были изъяты полученные
администраторами от игроков в качестве ставок денежные средства в сумме 33 800
рублей. Из игровых автоматов изъяли 24 игровые платы, программное обеспечение
которых соответствует наименованиям и визуальному отображению слот-игр игровых
автоматов.
Следственным отделом по
г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской
области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 1712 УК РФ: незаконное
проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны
группой лиц по предварительному сговору.
С подследственных взяли
подписку о невыезде. По окончании предварительного следствия дело было передано
в суд. В ходе судебного разбирательства подсудимые полностью согласились с
предъявленным им обвинением, осознали общественную опасность содеянного и
заявили о раскаянии в совершенном преступлении.
Суд признал обоих
виновными. При назначении наказания суд учел характер и степень общественной
опасности совершенного ими преступления, влияние назначенного судом наказания
на их исправление и на условия жизни их семей, характеристики. Также были
приняты во внимание характер и степень фактического участия каждого из
подсудимых.
Ирина Н. не судима,
трудоустроена, имеет постоянное место жительства, замужем. По месту проживания
органами полиции характеризуется удовлетворительно, а по месту работы –
положительно.
Гражданин Г. также не
судим, трудоустроен. Он – разведенный отец троих собственных детей, а еще
принимает участие в содержании и воспитании двух малолетних детей своей
сожительницы.
Обвиняемым зачлось
раскаяние и признание вины в содеянном. Отягчающих обстоятельств суд не
усмотрел. В итоге оба получили условное наказание с испытательным сроком –
полтора года. На осужденных возложили обязанности: не менять место жительства и
работы без предварительного уведомления об этом специализированного органа,
ведающего исправлением осужденных, и являться на регистрацию в указанный орган
в установленные сроки, но не реже одного раза в месяц.