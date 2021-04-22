Из Загвоздки сделали «игорную зону»

Осенью 2019 года 38-летний уроженец Кабардино-Балкарии гражданин Г., проживающий в Гатчине, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения разработал план по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования на территории Гатчинского района. То есть вне игорной зоны. С целью реализации своего плана он нашел помещение – дом в Загвоздке на улице Кольцова, приобрел 24 игровых автомата, привез их, смонтировал и ввел в эксплуатацию.

Но он действовал не один. К реализации своих преступных намерений гражданин Г. привлек 40-летнюю жительницу Гатчины Ирину Н., предложив ей за денежное вознаграждение выполнять функции администратора незаконного игорного заведения. Список обязанностей длинный. Она должна была привлекать игроков путем направления им смс, звонить клиентам, а также контролировать работоспособность игрового оборудования, встречать и допускать игроков в игорный зал, получать от них деньги в качестве ставок, выдавать наличные игрокам в случае выигрыша и вести учета оборота денежных средств.

После этого, в соответствии с распределением ролей между соучастниками, дело пошло. Ирина и подельник незаконно проводили азартные игры в импровизированном игорном зале в Загвоздке, которая, как известно, не входит в число официальных игорных зон Российской Федерации.

Ирина исправно выполняла свои обязанности администратора: встречала игроков в зале, принимала от них ставки, контролировала работоспособность игрового оборудования. При помощи специального магнитного ключа она вводила информацию о сумме, полученной от игрока, в игровой автомат. И вела учет денежных средств, полученных от игроков.

Гражданин Г. руководил: контролировал работу администратора, давал указания на привлечение игроков, напоминал о необходимости проверять работоспособность автоматов.

Все это продолжалось до тех пор, пока не нагрянули сотрудники правоохранительных органов. Непосредственно в игорном зале были застигнуты пять игроков – одна женщина и четверо мужчин. В ходе осмотра места происшествия были изъяты полученные администраторами от игроков в качестве ставок денежные средства в сумме 33 800 рублей. Из игровых автоматов изъяли 24 игровые платы, программное обеспечение которых соответствует наименованиям и визуальному отображению слот-игр игровых автоматов.

Следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 1712 УК РФ: незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны группой лиц по предварительному сговору.

С подследственных взяли подписку о невыезде. По окончании предварительного следствия дело было передано в суд. В ходе судебного разбирательства подсудимые полностью согласились с предъявленным им обвинением, осознали общественную опасность содеянного и заявили о раскаянии в совершенном преступлении.

Суд признал обоих виновными. При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, влияние назначенного судом наказания на их исправление и на условия жизни их семей, характеристики. Также были приняты во внимание характер и степень фактического участия каждого из подсудимых.

Ирина Н. не судима, трудоустроена, имеет постоянное место жительства, замужем. По месту проживания органами полиции характеризуется удовлетворительно, а по месту работы – положительно.

Гражданин Г. также не судим, трудоустроен. Он – разведенный отец троих собственных детей, а еще принимает участие в содержании и воспитании двух малолетних детей своей сожительницы.

Обвиняемым зачлось раскаяние и признание вины в содеянном. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел. В итоге оба получили условное наказание с испытательным сроком – полтора года. На осужденных возложили обязанности: не менять место жительства и работы без предварительного уведомления об этом специализированного органа, ведающего исправлением осужденных, и являться на регистрацию в указанный орган в установленные сроки, но не реже одного раза в месяц.



