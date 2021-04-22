Какие возможности открывает Послание президента для ленинградцев

Поддержка инфраструктурных проектов

«Не скрою, я напрягся, когда президент говорил, что коммерческие кредиты регионов с высокой долговой нагрузкой будут замещены бюджетными кредитами, — сказал Александр Дрозденко, делясь впечатлениями от Послания президента. — Но это чувство небольшой несправедливости длилось не больше минуты, потому что президент добавил, что регионы с низкой кредитной нагрузкой будут иметь возможность получения инфраструктурных кредитов. Главное условие – представление реальных проектов, открывающих новые возможности для людей. У нас уже есть больше двух десятков таких проектов. Это два моста: через Волхов и через Свирь, проект развязки в районе Кудрово, расширение Колтушского шоссе, обход микрорайона Южный во Всеволожске, проект объезда Мурино на Токсово. Плюс проекты федерального уровня – развитие портовых комплексов Усть-Луга и Приморск и скоростного сообщения Санкт-Петербург-Москва. У Ленинградской области, благодаря взвешенной финансовой политике, долговая нагрузка минимальна, и я надеюсь, что мы будем иметь приоритетное права получения этих средств».

Ленинградская область также уже включилась в проект финансирования жилищного строительства за счет инфраструктурных облигаций.

Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию сообщил, что строители смогут получать через механизм инфраструктурных облигаций средства под 3-4% годовых от института развития ДОМ.РФ.

«У нас заявлен проект развития жилищного строительства, который реализует компания ЛСР на бывшем аэродроме «Ржевка». Для него выпускаются инфраструктурные облигации со сроком погашения в 10-15 лет. Сейчас мы готовим документы для выпуска, основные условия уже согласованы», — сказал Александр Дрозденко.

Создание социальных паспортов

«Для внедрения принципов социального казначейства мы создадим электронные паспорта для всех получателей соцуслуг. Это позволит перейти на беззаявительный характер соцпомощи, обеспечить своевременность всех выплат, упростит работу с документами, сократит личные визиты жителей в органы соцзащиты. Развитие электронных госуслуг — один из серьезных уроков пандемии, и мы его выучили», — рассказал Александр Дрозденко, комментируя социальный блок послания Президента РФ Федеральному собранию.

Восстановление медицинской помощи

Уже сегодня Ленинградская область поэтапно закрывает «ковидные» госпитали и возвращает их в систему оказания медицинской помощи. Например, на днях прием больных с COVID-19 прекращен в Морозовской больнице, — сообщил Александр Дрозденко. В регионе в июле, августе и сентябре будет проведена масштабная диспансеризация. Амбулатории на колесах доедут до отдаленных населенных пунктов, чтобы жители даже самых маленьких сел и деревень смогли пройти узких специалистов. Ленинградская областная клиническая больница при поддержке партии «Единая Россия» запустит акцию «Ленинградское сердце». Кардиологи будут выезжать в районы региона, чтобы провести необходимые исследования и оказать помощь в лечении сердечно-сосудистых заболеваний;

«В регионе уже сегодня нет машин скорой помощи старше пяти лет, но мы рассчитываем, что попадем в федеральную программу обновления автомобилей, поскольку в летний период в регионе резко возрастает количество жителей за счет петербуржцев» — прокомментировал Александр Дрозденко объявленные главой государства планы отправить в сельскую местность еще 5 тыс. машин скорой помощи.