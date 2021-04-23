Глеб Сидоров – победитель открытого Первенства по самбо

Единственным участником данных соревнований из Гатчинского
района стал воспитанник спортивного клуба «Сокол» Глеб Сидоров, который
представил команду в весовой категории 26 кг.
Уверенная борьба как в стойке, так и в партере
позволила Глебу раз за разом побеждать своих соперников. Пять уверенных
поединков, включая финальный, который был выигран досрочно болевым приемом,
позволили Глебу стать чемпионом данных соревнований.
Поздравляем всех причастных к победе – команду
гатчинских спортсменов и наставника Глеба – тренера СК «Сокол» по борьбе самбо
и дзюдо Алексея Михайлова.
Также
в спортивном клубе «Сокол» прошел Детский день
борьбы по грепплингу среду воспитанников 5-11 лет под чутким руководством
тренера Александра Смирнова.
Грэпплинг – относительно молодой вид боевого искусства, в
котором собраны разные виды борцовских техник, а также лимитированы правила при
проведении болевых и удушающих приемов. Данный вид спорта был создан на базе
наиболее эффективных техник бразильского джиу-джитсу, вольной борьбы, боевого
самбо и дзюдо.
«Соколята» проявили мужество, характер, упорство в борьбе и
заняли пьедестал призовых мест в каждой весовой категории и первое место в
командном зачёте.