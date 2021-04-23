Глеб Сидоров – победитель открытого Первенства по самбо

Глеб Сидоров – победитель открытого Первенства по самбо

В воскресенье, 18 апреля, на базе СДЮШОР № 1 города Санкт-Петербурга прошло открытое Первенство Фрунзенского района по самбо среди юношей и девушек 2011-2012г.р.

Рубрики : Спорт     23 Apr 2021

Единственным участником данных соревнований из Гатчинского района стал воспитанник спортивного клуба «Сокол» Глеб Сидоров, который представил команду в весовой категории 26 кг.

Уверенная борьба как в стойке, так и в партере позволила Глебу раз за разом побеждать своих соперников. Пять уверенных поединков, включая финальный, который был выигран досрочно болевым приемом, позволили Глебу стать чемпионом данных соревнований.

Поздравляем всех причастных к победе – команду гатчинских спортсменов и наставника Глеба – тренера СК «Сокол» по борьбе самбо и дзюдо Алексея Михайлова.

Также в спортивном клубе «Сокол» прошел Детский день борьбы по грепплингу среду воспитанников 5-11 лет под чутким руководством тренера Александра Смирнова.

Грэпплинг – относительно молодой вид боевого искусства, в котором собраны разные виды борцовских техник, а также лимитированы правила при проведении болевых и удушающих приемов. Данный вид спорта был создан на базе наиболее эффективных техник бразильского джиу-джитсу, вольной борьбы, боевого самбо и дзюдо.

«Соколята» проявили мужество, характер, упорство в борьбе и заняли пьедестал призовых мест в каждой весовой категории и первое место в командном зачёте.

 

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