Ленинградская область – в числе самых активных

702 заявки поступило от
Ленинградской области на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России» —
флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Ленинградская область оказалась в ТОП-20 регионов России по активности подачи
заявок на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России» и стала второй по
активности жителей в Северо-Западном федеральном округе.
Всего на текущий момент
на участие в четвертом конкурсе управленцев «Лидеры России» поступило более 100
тысяч заявок. До конца заявочной кампании остается 5 дней. Регистрация на
конкурс закроется 26 апреля 23.59 по московскому времени на сайте
ЛидерыРоссии.рф.
Цель конкурса –
выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким
уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Конкурсный отбор участников проводится на
основе многоступенчатой системы отбора, с помощью которой оценивается уровень
развития управленческих компетенций. Участие в проекте доступно жителям любой
географической точки мира.
Победители получат
образовательный грант в размере миллиона рублей и возможность поработать с
наставником из числа ведущих управленцев нашей России.