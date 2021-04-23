Ленинградская область – в числе самых активных

702 заявки поступило от Ленинградской области на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ленинградская область оказалась в ТОП-20 регионов России по активности подачи заявок на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России» и стала второй по активности жителей в Северо-Западном федеральном округе.

Всего на текущий момент на участие в четвертом конкурсе управленцев «Лидеры России» поступило более 100 тысяч заявок. До конца заявочной кампании остается 5 дней. Регистрация на конкурс закроется 26 апреля 23.59 по московскому времени на сайте ЛидерыРоссии.рф.

Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы отбора, с помощью которой оценивается уровень развития управленческих компетенций. Участие в проекте доступно жителям любой географической точки мира.

Победители получат образовательный грант в размере миллиона рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей России.