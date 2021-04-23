Помним каждого

«26 апреля 1986 года произошла страшная техногенная катастрофа, о которой мы узнали лишь спустя несколько дней, но она имела тяжелейшие последствия для Советского Союза и экологии всей Европы. Часть Ленинградской области, особенно Волосовский, Кингисеппский и ряд других районов, накрыли последствия радиационного дождя. Была проведена мобилизация. В первый поток были мобилизованы те, кто мог работать в таких условиях. Из 2,5 тысяч человек, которых мобилизовали из Ленинградской области, 1360 человек — проживали в Сосновом Бору, в городе атомщиков. Они одними из первых пошли в самое пекло и больше половины получили облучение, и очень многие не дожили до сегодняшнего дня. Это большая потеря для всей нашей области. Это те люди, которые понимали, куда они идут. Но они исполнили свой долг. Благодаря им те страшные прогнозы, которые в первые дни давали ученые, не оправдались. А значит, были сохранены сотни жизней граждан Советского Союза. У нас есть традиция — собираться здесь, в Сосновом Бору у памятника ликвидаторам, где мы отдаём им дань памяти и уважения. Я хочу пожелать тем ликвидаторам, кто сегодня с нами, здоровья и долгих лет жизни», — сказал глава региона.

20 участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС из числа активистов территориальных отделений общественных организаций вручили благодарности.

В Ленинградской области на территории 12 муниципальных районов и городского округа работают региональная общественная организация инвалидов Союз «Чернобыль» и общественная организация «Дети Чернобыля». В течение апреля участники ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы проводят в школах региона тематические уроки. А в 250 школьных музеях и библиотеках размещены экспозиции, освещающие достижения атомной отрасли за последние 35 лет.

По решению губернатора Александра Дрозденко к 35-летию катастрофы на ЧАЭС вдовам ликвидаторов последствий аварии выплачено по 5 тысяч рублей. Всего в регионе данную меру поддержки получили 664 жителя.