Этажность в Ленобласти ограничат

Подписаны два
постановления правительства, касающиеся выдачи разрешения на строительство для
многоквартирных домов. В первом говорится, что в обязательном порядке
применяются только нормы по этажности, утвержденные в Региональных нормативах
градостроительного проектирования (РНГП). Для городских поселений это 12
этажей, для сельских – 9. Все иные документы территориального планирования –
проекты планировки территории, градпланы, правила землепользования и застройки,
если они разрешают строить дома выше РНГП – не применяются.
Второе постановление
вводит исключение из этого правила: строить с превышением нормативов по
этажности возможно, если застройщик завершает проблемный объект. Для этого
долгострой должен быть официально признан проблемным объектом, решение о
превышении норм РНГП должно быть оформлено соглашением.
В «Дорожной карте» по
завершению проблемных объектов Ленинградской области находится около 200 домов,
решения о механизмах достройки ждет около 100 домов.
«С 2018 года мы выдали
пять разрешений на строительство с увеличенной высотностью: все они были даны
застройщикам-донорам, завершающим долгострои. Сейчас, на высоком рынке мы видим
активность бизнеса, обсуждаем с застройщиками в комплексе и их новые проекты, и
завершение старых проблемных. Таким образом, мы дали серьёзный толчок развитию
жилищного строительства в регионе», — сказал заместитель председателя
правительства Ленинградской области Михаил Москвин.