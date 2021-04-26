Этажность в Ленобласти ограничат

Подписаны два постановления правительства, касающиеся выдачи разрешения на строительство для многоквартирных домов. В первом говорится, что в обязательном порядке применяются только нормы по этажности, утвержденные в Региональных нормативах градостроительного проектирования (РНГП). Для городских поселений это 12 этажей, для сельских – 9. Все иные документы территориального планирования – проекты планировки территории, градпланы, правила землепользования и застройки, если они разрешают строить дома выше РНГП – не применяются.

Второе постановление вводит исключение из этого правила: строить с превышением нормативов по этажности возможно, если застройщик завершает проблемный объект. Для этого долгострой должен быть официально признан проблемным объектом, решение о превышении норм РНГП должно быть оформлено соглашением.

В «Дорожной карте» по завершению проблемных объектов Ленинградской области находится около 200 домов, решения о механизмах достройки ждет около 100 домов.

«С 2018 года мы выдали пять разрешений на строительство с увеличенной высотностью: все они были даны застройщикам-донорам, завершающим долгострои. Сейчас, на высоком рынке мы видим активность бизнеса, обсуждаем с застройщиками в комплексе и их новые проекты, и завершение старых проблемных. Таким образом, мы дали серьёзный толчок развитию жилищного строительства в регионе», — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.