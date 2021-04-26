Ленинградские мамы учатся бизнесу

В Ленинградской области
сегодня стартовала федеральная образовательная программа
«Мама-предприниматель». Женщины, находящиеся в декретном отпуске или с
несовершеннолетними детьми, начинающие предприниматели будут бесплатно
обучаться основам бизнеса.
Из всех заявок,
поступивших от жительниц Ленинградской области на сайт проекта
«Мама-предприниматель» были отобраны 35 участниц. Это женщины из
Бокситогорского, Гатчинского, Сосновоборского, Тихвинского, Всеволожского,
Подпорожского, Волховского, Кировского, Тосненского, Лужского и Сланцевского
районов. При этом только четверо из них уже имеют опыт предпринимательства,
остальные — новички.
В течение пяти дней
женщины пройдут путь от обучения основам до разработки и презентации
собственного бизнес-плана. Эксперты обучат начинающих бизнесвумен поиску ниш и
разработке концепции продукта, основам маркетинга и продвижения, финансовым и
юридическим нюансам ведения предпринимательской деятельности. По окончании
курса каждая участница представит свой бизнес-план на конкурс. Победительница
получит грант в размере 100 000 рублей от спонсоров программы.
Программа
«Мама-предприниматель» включена в перечень программ для предпринимателей,
реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработанного в
соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.
#нацпроект47