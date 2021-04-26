Ленинградские мамы учатся бизнесу

В Ленинградской области сегодня стартовала федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель». Женщины, находящиеся в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, начинающие предприниматели будут бесплатно обучаться основам бизнеса.

Из всех заявок, поступивших от жительниц Ленинградской области на сайт проекта «Мама-предприниматель» были отобраны 35 участниц. Это женщины из Бокситогорского, Гатчинского, Сосновоборского, Тихвинского, Всеволожского, Подпорожского, Волховского, Кировского, Тосненского, Лужского и Сланцевского районов. При этом только четверо из них уже имеют опыт предпринимательства, остальные — новички.

В течение пяти дней женщины пройдут путь от обучения основам до разработки и презентации собственного бизнес-плана. Эксперты обучат начинающих бизнесвумен поиску ниш и разработке концепции продукта, основам маркетинга и продвижения, финансовым и юридическим нюансам ведения предпринимательской деятельности. По окончании курса каждая участница представит свой бизнес-план на конкурс. Победительница получит грант в размере 100 000 рублей от спонсоров программы.

Программа «Мама-предприниматель» включена в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработанного в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.





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