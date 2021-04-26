Ветераны сразились в волейбол

Ветераны сразились в волейбол

В субботу, 17 апреля, в ФОК «Малое Верево» прошли соревнования по волейболу среди команд ветеранов, посвященные Дню космонавтики.

Рубрики : Спорт     26 Apr 2021

Как рассказал главный судья Владимир Виноградов, в соревнованиях приняли участие четыре команды - из Выборга, Ивангорода, Гатчины и Военно-морского политехнического института (Санкт-Петербург).

Игры прошли по олимпийской круговой системе. Гатчинская команда обыграла команду из Ивангорода со счетом 2:0, команду ВМПИ с аналогичным счетом и команду из Выборга со счетом 2:1, став победителем соревнований. Второе место заняли гости из Санкт-Петербурга, на третьем месте – команда из Выборга. Спортсмены были награждены кубками, медалями и грамотами от районного спорткомитета.

Владимир Виноградов выражает благодарность районному спорткомитету и лично Наталье Коротковой за помощь в организации соревнований, а также руководству ФОК «Малое Верево» за предоставление отличного спортзала для проведения соревнований по волейболу.

На фото команда из Гатчины: Олег Никитин (капитан), Сергей Рямонен, Шухрат Улашаев, Геннадий Кучеренко, Олег Далох, Владимир Баранов, Александр Дозорцев.

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