Ветераны сразились в волейбол

Как рассказал главный
судья Владимир Виноградов, в соревнованиях приняли участие четыре команды - из
Выборга, Ивангорода, Гатчины и Военно-морского политехнического института
(Санкт-Петербург).
Игры прошли по
олимпийской круговой системе. Гатчинская команда обыграла команду из Ивангорода
со счетом 2:0, команду ВМПИ с аналогичным счетом и команду из Выборга со счетом
2:1, став победителем соревнований. Второе место заняли гости из
Санкт-Петербурга, на третьем месте – команда из Выборга. Спортсмены были
награждены кубками, медалями и грамотами от районного спорткомитета.
Владимир Виноградов
выражает благодарность районному спорткомитету и лично Наталье Коротковой за
помощь в организации соревнований, а также руководству ФОК «Малое Верево» за
предоставление отличного спортзала для проведения соревнований по волейболу.
На фото команда из
Гатчины: Олег Никитин (капитан), Сергей Рямонен, Шухрат Улашаев, Геннадий
Кучеренко, Олег Далох, Владимир Баранов, Александр Дозорцев.