«Мы были первыми»: 35 лет Чернобыльской катастрофе

Участие в ликвидации ее последствий приняло более 600 тысяч человек. Среди них был и наш земляк, ныне председатель общественной организации инвалидов-ликвидаторов, детей Чернобыля города Гатчины и Гатчинского района Григорий Низов.

В понедельник, 26 апреля, Григорий Иванович встретился с гатчинской молодёжью, чтобы рассказать о своём участии в тех давних и страшных событиях. Первая встреча со школьниками и студентами прошла в киноцентре «Победа», где в этот день показывали новый художественный фильм режиссера Данилы Козловского «Чернобыль». Яркая, драматичная, эмоциональная лента с вымышленными героями, сделанная в стиле современных блокбастеров, воспринималась очень тяжело. Но не менее тяжело звучал простой, тихий рассказ Григория Низова о его личном Чернобыле.

- Пока там разобрались, что к чему, поняли и осознали масштаб трагедии, оценили людей, ушло много времени, - вспоминает Григорий Иванович. - 9 мая меня взяли из дома, предварительно вручив повестку. Мне было 26 лет, моему ребёнку не было и года, но это была действительно серьёзная необходимость... В первую очередь, требовались специалисты инженерно-технических войск и химики. Я как раз относился к первым. Нас привезли в Кингисепп, где формировали эшелон с воинской техникой. Пассажирский вагон с резервистами нашего Ленинградского батальона прицепили к этому эшелону. Скоро мы поняли: что-то не то происходит. Мы уже слышали, что где-то что-то рвануло на Украине, но точно никто ничего не знал.

...Когда мы приехали в Чернобыль, там уже была обнесена проволокой 30-километровая зона вокруг реактора. Мне дали тяжелый артиллерийский тягач, и через два-три дня мы стали выезжать на место.

Первой нашей работой в зоне стало снятие заражённой поверхности грунта под линиями электропередач у станции. Работа была тяжёлой и опасной. Под верхнюю одежду нас заставили надеть нечто вроде водолазных костюмов. Облегающие, очень плотные, тело не дышит... Жара стояла неимоверная — до 35 градусов. Вой вокруг стоял ужасный, ничего не видно - радиоактивная пыль стояла столбом, все равно попадая внутрь снаряжения.

Вторым этапом была расчистка горящего леса. Задача была валить деревья, убирать их, расчищая защитные полосы, чтобы пожар не перекидывался дальше. После этого технику у нас изъяли, потому что она набрала слишком много рентген... На третьем этапе нас просто привозили зону, где мы уже вручную, с помощью лопат, вместе с химиками проводили дезактивацию жилого сектора.

Наша смена проработала в зоне 60 суток. Нам необходимо было подготовить всё для того, чтобы наша замена не получала те дозы, которые достались нам. Кто-то ведь должен был быть первым...

Работали мы по два-четыре часа в день. Потом нас привозили в душ, переодевали. Спустя примерно месяц у меня стали кровоточить дёсны. Индикаторы показывали зашкаливание облучения. Никто из нас толком не знал, кто сколько получил радиации.

После возвращения в Ленинград я отдыхал около месяца, а потом вышел на работу. Самочувствие постепенно ухудшалось. Врачи помочь не могли — просто не понимали, что со мной. Областной врач-гематолог направил меня в медицинскую академию, где я пролежал около трех недель. Таких, как я, там обследовали, пытаясь понять и изучить последствия радиационного облучения и поражения. Меня, конечно, подлечили и выпустили с записью в справке: «Перенес лучевую реакцию»...

Григорий Иванович Низов работал до 1996 года. Потом его состояние резко ухудшилось, начались больницы... По его словам, сейчас он чувствует себя неплохо, но приходится проходить лечение каждый год.

- Многие, кто работал после меня в Чернобыле, моложе и здоровее меня, уже ушли из жизни, - говорит он. - А я всё ещё почему-то жив и неплохо себя чувствую. Видимо, у каждого — своя судьба...

В тот же день Григорий Низов встретился с молодёжным активом нашего города в Гатчинском Дворце молодёжи. Встреча началась с показа короткометражного документального фильма о Чернобыльской аварии. Никаких спецэффектов и нарочитой эмоциональности — только документальные кадры, короткий и чёткий разбор причин и последствий аварии, результаты расследования. После фильма притихшие ребята слушали всё тот же короткий и страшный рассказ Григория Низова.

История ликвидаторов — это история о мужестве и отчаянной отваге тысяч людей, которые ценой своего здоровья и жизни спасли мир от глобальной катастрофы. Кому-то нужно было зайти в эту зону первым. Кто-то должен был рискнуть собой, чтобы максимально обезопасить других. И всё, что мы можем сейчас сделать для этих людей — просто низко склониться перед ними в знак благодарности за нашу жизнь и жизнь наших детей...