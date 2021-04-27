Получите электронную подпись бесплатно

Получите электронную подпись бесплатно

Просто и оперативно передавать отчетность в налоговую, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования без личного присутствия помогает электронная цифровая подпись. Она значительно упрощает предпринимателю работу с государственными информационными системами, ускоряет время обмена документами, дает возможность участвовать в электронных торгах и регистрировать онлайн-кассы. Благодаря квалифицированной электронной подписи, у предпринимателей Ленинградской области есть возможность подать документы в электронном виде через информационную систему ssmsp.lenreg.ru для получения субсидий.

Рубрики : Бизнес     27 Apr 2021

В этом году бесплатно получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) и обучиться цифровым компетенциям смогут более 4000 предпринимателей Ленинградской области. Уже более 1000 представителей малого и среднего бизнеса прошли обучение, были аттестованы и могут получить КЭП. Данная программа поддержки бизнеса реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Для участия в программе необходимо оставить заявку в удостоверяющем центре по ссылке  https://kontur.ru/lp/kep-spb. Далее сотрудники центра связываются для уточнения информации и открывают доступ в Личный кабинет https://i.kontur-ca.ru, куда вносятся данные, и форма отправляется на проверку. После этого нужно пройти процедуру удостоверения личности – в МФЦ Ленинградской области либо в одном из офисов удостоверяющего центра. Завершающим этапом является получение КЭП на своем рабочем компьютере через Личный кабинет удостоверяющего центра.

Проект массового повышения цифровой грамотности реализуют комитет цифрового развития, комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области в рамках национальных проектов.

 

 

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