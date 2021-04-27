Реликвии Гатчинского района ждёт реставрация

Окончание реставрации ожидается в Музейном центре в Рождествено, Доме станционного смотрителя в Выре, Доме наместника и трех корпусах Цейхгауза Выборгского замка, также завершатся работы по благоустройству парка «Монрепо» в Выборге.

Еще на 7 объектах области в этом году продолжатся ремонтно-реставрационные работы. Речь идет об усадьбе Николая Римского-Корсакова в Тихвине, деревянных храмах Подпорожского района ─ Никольской церкви в Согиницах, церкви Рождества Богородицы в Гимреке и часовне Петра и Павла в Заозерье, Екатерининском соборе в Кингисеппе, Соборе Петра и Павла» в Гатчине «Памятнике расстрелянному детству» в деревне Кирково Тосненского района.

Для 14 объектов культурного наследия, в том числе, фасадов церкви Георгия в Старой Ладоге Волховского района, усадебного дома Демидовых в Тайцах, памятников Великой Отечественной войны готовится проектная документация.

В комитете по охране культурного наследия Ленинградской области отмечают, что в прошлом году были сделаны проекты реставрации 21 объекта культурного наследия: «Бастиона Пантсерлакс» и бывшего особняка купца Сергеева в Выборге, Дома Генриха Графтио в Волхове, квасоварни и водокачки Александро-Свирского монастыря в Старой Слободе, здания почтовой станции в деревне Кипень, дворцово-паркового ансамбля усадьбы Демидовых в Тайцах, ансамбля церквей Климента и Спаса Нерукотворного в Новой Ладоге.





Фото Александр Романенко