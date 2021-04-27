Реликвии Гатчинского района ждёт реставрация

Окончание реставрации
ожидается в Музейном центре в Рождествено, Доме станционного смотрителя в Выре,
Доме наместника и трех корпусах Цейхгауза Выборгского замка, также завершатся
работы по благоустройству парка «Монрепо» в Выборге.
Еще на 7 объектах области
в этом году продолжатся ремонтно-реставрационные работы. Речь идет об усадьбе
Николая Римского-Корсакова в Тихвине, деревянных храмах Подпорожского района ─
Никольской церкви в Согиницах, церкви Рождества Богородицы в Гимреке и часовне
Петра и Павла в Заозерье, Екатерининском соборе в Кингисеппе, Соборе Петра и
Павла» в Гатчине «Памятнике расстрелянному детству» в деревне Кирково
Тосненского района.
Для 14 объектов
культурного наследия, в том числе, фасадов церкви Георгия в Старой Ладоге
Волховского района, усадебного дома Демидовых в Тайцах, памятников Великой
Отечественной войны готовится проектная документация.
В комитете по охране
культурного наследия Ленинградской области отмечают, что в прошлом году были
сделаны проекты реставрации 21 объекта культурного наследия: «Бастиона
Пантсерлакс» и бывшего особняка купца Сергеева в Выборге, Дома Генриха Графтио в Волхове, квасоварни и водокачки
Александро-Свирского монастыря в Старой Слободе, здания почтовой станции в
деревне Кипень, дворцово-паркового ансамбля усадьбы Демидовых в Тайцах, ансамбля
церквей Климента и Спаса Нерукотворного в Новой Ладоге.
Фото Александр Романенко