Школьники отдохнут 10 дней в мае

По данным комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, с 4 по 7 мая школы работать не будут.

Дошкольные учреждения, расположенные в населенных пунктах с градообразующими предприятиями непрерывного цикла, продолжат работу в режиме дежурных групп.

Кроме того, итоговое сочинение для учеников 11 классов школ, запланированное на 5 мая, будет перенесено на 12 мая.