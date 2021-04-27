Школьники отдохнут 10 дней в мае

По данным комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области, с 4 по 7 мая школы работать не будут.
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Утвержден график функционирования образовательных учреждений в нерабочие майские дни.
По данным комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области, с 4 по 7 мая школы работать не будут.
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