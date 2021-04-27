Школьники отдохнут 10 дней в мае

Школьники отдохнут 10 дней в мае

Утвержден график функционирования образовательных учреждений в нерабочие майские дни.

Рубрики : Образование     27 Apr 2021

По данным комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, с 4 по 7 мая школы работать не будут.

 Дошкольные учреждения, расположенные в населенных пунктах с градообразующими предприятиями непрерывного цикла, продолжат работу в режиме дежурных групп.

 Кроме того, итоговое сочинение для учеников 11 классов школ, запланированное на 5 мая, будет перенесено на 12 мая.

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