«Урок мужества» от Росгвардии

На уроке сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны рассказали кадетам об истории создания вневедомственной охраны, об особенностях службы, функциях и задачах, выполняемых сегодня Росгвардией. Также с ребятами была проведена беседа о таких понятиях, как долг, честь, мужество и патриотизм. В завершение встречи сотрудники Росгвардии рассказали учащимся о пользе здорового образа жизни и занятий спортом, после чего кадеты смогли задать офицерам вопросы, а также примерить предметы служебной экипировки.

Источник: https://vk.com/rosgvard78