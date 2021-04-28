«Урок мужества» от Росгвардии

«Урок мужества» от Росгвардии

Сотрудники вневедомственной охраны провели уроки мужества для учащихся кадетского класса гатчинской школы № 11.

Рубрики : Молодежь     28 Apr 2021

На уроке сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны рассказали кадетам об истории создания вневедомственной охраны, об особенностях службы, функциях и задачах, выполняемых сегодня Росгвардией. Также с ребятами была проведена беседа о таких понятиях, как долг, честь, мужество и патриотизм. В завершение встречи сотрудники Росгвардии рассказали учащимся о пользе здорового образа жизни и занятий спортом, после чего кадеты смогли задать офицерам вопросы, а также примерить предметы служебной экипировки.

Источник: https://vk.com/rosgvard78

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