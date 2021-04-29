Область выбирает лучшие волонтерские инициативы

Потенциальные участники могут предложить свои проекты по четырем направлениям, связанным со школьным и студенческим добровольчеством, волонтерством трудоспособного населения и «серебряного» добровольчества.

Прием заявок на региональный этап завершится 11 мая, после чего экспертное жюри отберет лучшие инициативы. Проекты-победители отправятся участвовать в федеральном этапе конкурса. В случае победы во Всероссийском этапе авторам подарят средства на реализацию их проектов.

Заявки принимаются на электронный адрес info@dobro47.ru с пометкой «На конкурс».

С положением и подробностями проекта можно познакомиться на сайте комитета по молодежной политике Ленинградской области.

В прошлом году во время послания Федеральному собранию Президент России Владимир Путин подчеркнул, что считает очень важным масштабное развитие волонтерского движения в России. Напомним, что конкурс проводится в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».





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