Область выбирает лучшие волонтерские инициативы

Потенциальные участники
могут предложить свои проекты по четырем направлениям, связанным со школьным и
студенческим добровольчеством, волонтерством трудоспособного населения и
«серебряного» добровольчества.
Прием заявок на
региональный этап завершится 11 мая, после чего экспертное жюри отберет лучшие
инициативы. Проекты-победители отправятся участвовать в федеральном этапе
конкурса. В случае победы во Всероссийском этапе авторам подарят средства на
реализацию их проектов.
Заявки принимаются на
электронный адрес info@dobro47.ru с пометкой «На конкурс».
С положением и
подробностями проекта можно познакомиться на сайте комитета по молодежной
политике Ленинградской области.
В прошлом году во время
послания Федеральному собранию Президент России Владимир Путин подчеркнул, что
считает очень важным масштабное развитие волонтерского движения в России.
Напомним, что конкурс проводится в рамках реализации регионального проекта
«Социальная активность» национального проекта «Образование».
#нацпроект47