Уж замуж невтерпеж

На днях в Законодательном
собрании области поддержали инициативу губернатора Александра Дрозденко, и была
образована рабочая группу по внесению изменений в Федеральное законодательство.
Опрос будущих молодоженов
показал, что многие с удовольствием расписались бы в МФЦ. Уверены, что и вы
согласитесь с нами - такая услуга будет пользоваться успехом. Судите сами:
- значительная экономия времени.
Приходишь в МФЦ, подаешь заявление и сразу принимаешь поздравления: «Объявляем
вас мужем и женой!». При такой скорости ваша будущая «половинка» точно не
успеет передумать;
- меньше хлопот, особенно если
планируется не пышное свадебное торжество, а скромная церемония или выездная
регистрация;
- исключительное удобство, ведь МФЦ –
всегда рядом и открыты каждый день.
Так что, совсем скоро мы
с уверенностью скажем, что браки совершаются в МФЦ, а не на небесах. Ну а пары,
которые остановят свой выбор на традиционной церемонии бракосочетания,
по-прежнему смогут пожениться в ЗАГСе.