Уж замуж невтерпеж

На днях в Законодательном собрании области поддержали инициативу губернатора Александра Дрозденко, и была образована рабочая группу по внесению изменений в Федеральное законодательство.

Опрос будущих молодоженов показал, что многие с удовольствием расписались бы в МФЦ. Уверены, что и вы согласитесь с нами - такая услуга будет пользоваться успехом. Судите сами:

- значительная экономия времени. Приходишь в МФЦ, подаешь заявление и сразу принимаешь поздравления: «Объявляем вас мужем и женой!». При такой скорости ваша будущая «половинка» точно не успеет передумать;

- меньше хлопот, особенно если планируется не пышное свадебное торжество, а скромная церемония или выездная регистрация;

- исключительное удобство, ведь МФЦ – всегда рядом и открыты каждый день.

Так что, совсем скоро мы с уверенностью скажем, что браки совершаются в МФЦ, а не на небесах. Ну а пары, которые остановят свой выбор на традиционной церемонии бракосочетания, по-прежнему смогут пожениться в ЗАГСе.

Признавайтесь честно, а вы бы хотели зарегистрировать свой брак в МФЦ?