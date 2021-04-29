Ветераны Ленинградской области получат выплаты к Дню Победы

Подписано
соответствующее распоряжение регионального правительства. Из резервного фонда
Ленинградской области на эти цели выделено 327,7 млн рублей.
Инвалиды
и участники Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей.
Выплаты
в размере 7 тысяч рублей получат работники объектов обороны, жители блокадного
Ленинграда, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, ветераны
боевых действий, лица, проживавшие (родившиеся) в блокадном Ленинграде в период
с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Вдовы
военнослужащих, инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат по 4
тысячи рублей.
Для
детей военных лет, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября
1945 года, размер выплаты составит по 3 тысячи рублей.
Выплаты
будут перечислены автоматически до 1 декабря 2021 года, заявление для их
получения не требуется, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства
региона.