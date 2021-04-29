Ветераны Ленинградской области получат выплаты к Дню Победы

Ветераны Ленинградской области получат выплаты к Дню Победы

К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны, инвалиды, работники тыла, жители блокадного Ленинграда и дети военных лет получат единовременные выплаты от Ленинградской области.

Рубрики : Общество     29 Apr 2021

Подписано соответствующее распоряжение регионального правительства. Из резервного фонда Ленинградской области на эти цели выделено 327,7 млн рублей.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей.

Выплаты в размере 7 тысяч рублей получат работники объектов обороны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, ветераны боевых действий, лица, проживавшие (родившиеся) в блокадном Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Вдовы военнослужащих, инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат по 4 тысячи рублей.

Для детей военных лет, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, размер выплаты составит по 3 тысячи рублей.

Выплаты будут перечислены автоматически до 1 декабря 2021 года, заявление для их получения не требуется, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.  


Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+