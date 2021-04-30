От Ладоги до Тихвина: по всей области обновлены военные мемориалы

Ремонтно-реставрационные работы прошли на блиндаже, расположенном в деревне Ваганово Всеволожского района ─ в 1941-1944 годах здесь находился узел связи («Тройка-1»), обеспечивавший связь блокадного Ленинграда с Москвой и частями Ленинградского фронта, бывшем форте у деревни Коккорево Всеволожского района, где в 1941-1944 годах находилась береговая батарея Краснознаменного Балтийского флота, защищавшая Дорогу жизни и рубежи обороны советских войск на берегах Ладоги и Невы. Приведены в порядок четыре дота на рубеже обороны 1941-1943 годов в деревне Резвых Всеволожского района.

К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне обновили памятник «Дальний рубеж» в урочище Терентьево Ломоносовского района, стелу Герою Советского Союза Михаилу Федоровичу Шаронову в поселке Форносово Тосненского района, памятник-самолет в честь авиаторов, защищавших Ленинград и Тихвин в годы Великой Отечественной войны в Тихвине, памятник-пушку на рубеже обороны в период боев за Тихвин в 1941 году, стелу, установленную на месте, откуда в декабре 1941 года началось наступление советских войск по освобождению Тихвина от немецко-фашистских захватчиков, стелу, установленную на рубеже обороны Тихвина у деревни Кайвакса.

Также привели в порядок мемориал «Строганов мост» в поселке Сиверский Гатчинского района, обелиск воинам 30 Гвардейского корпуса, отличившимся в боях при ликвидации вражеской блокады Ленинграда в январе 1944 года в селе Русско-Высоцкое Ломоносовского района, стелу на месте, где в 1943 году после прорыва блокады Ленинграда была построена переправа и железнодорожная линия через Неву, связавшая осажденный Ленинград со страной в деревне Шереметьевка Всеволожского района.

Работы прошли на месте соединения войск Ленинградского и Волховского фронтов, осуществивших прорыв блокады Ленинграда 18 января 1943 года в поселке Синявино Кировского района, на памятных местах в Тихвине, где захоронены ленинградские дети, погибшие при эвакуации в годы Великой Отечественной войны, а также ленинградцы, погибшие при эвакуации в 1941-1942 годах.

Специалисты Дирекции по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области привели в порядок братские захоронения в Кингисеппе, деревнях Грузино, Гарболово и Борисова Грива Всеволожского района, городе Тихвин, деревне Сарожа, поселках Берёзовик и Шугозеро Тихвинского района, а также могилы Героев Советского Союза Ращупкина Андрея Ивановича и Михаила Кузьмича Кузьмина в Тихвине.





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