От Ладоги до Тихвина: по всей области обновлены военные мемориалы

Ремонтно-реставрационные
работы прошли на блиндаже, расположенном в деревне Ваганово Всеволожского
района ─ в 1941-1944 годах здесь находился узел связи («Тройка-1»),
обеспечивавший связь блокадного Ленинграда с Москвой и частями Ленинградского
фронта, бывшем форте у деревни Коккорево Всеволожского района, где в 1941-1944
годах находилась береговая батарея Краснознаменного Балтийского флота,
защищавшая Дорогу жизни и рубежи обороны советских войск на берегах Ладоги и
Невы. Приведены в порядок четыре дота на рубеже обороны 1941-1943 годов в
деревне Резвых Всеволожского района.
К 76-летию Победы в
Великой Отечественной войне обновили памятник «Дальний рубеж» в урочище
Терентьево Ломоносовского района, стелу Герою Советского Союза Михаилу
Федоровичу Шаронову в поселке Форносово Тосненского района, памятник-самолет в
честь авиаторов, защищавших Ленинград и Тихвин в годы Великой Отечественной
войны в Тихвине, памятник-пушку на рубеже обороны в период боев за Тихвин в
1941 году, стелу, установленную на месте, откуда в декабре 1941 года началось
наступление советских войск по освобождению Тихвина от немецко-фашистских
захватчиков, стелу, установленную на рубеже обороны Тихвина у деревни Кайвакса.
Также привели в порядок мемориал «Строганов
мост» в поселке Сиверский Гатчинского района, обелиск воинам 30 Гвардейского
корпуса, отличившимся в боях при ликвидации вражеской блокады Ленинграда в
январе 1944 года в селе Русско-Высоцкое Ломоносовского района, стелу на месте,
где в 1943 году после прорыва блокады Ленинграда была построена переправа и
железнодорожная линия через Неву, связавшая осажденный Ленинград со страной в
деревне Шереметьевка Всеволожского района.
Работы прошли на месте
соединения войск Ленинградского и Волховского фронтов, осуществивших прорыв
блокады Ленинграда 18 января 1943 года в поселке Синявино Кировского района, на
памятных местах в Тихвине, где захоронены ленинградские дети, погибшие при эвакуации
в годы Великой Отечественной войны, а также ленинградцы, погибшие при эвакуации
в 1941-1942 годах.
Специалисты Дирекции по
сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области привели в
порядок братские захоронения в Кингисеппе, деревнях Грузино, Гарболово и
Борисова Грива Всеволожского района, городе Тихвин, деревне Сарожа, поселках
Берёзовик и Шугозеро Тихвинского района, а также могилы Героев Советского Союза
Ращупкина Андрея Ивановича и Михаила Кузьмича Кузьмина в Тихвине.
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