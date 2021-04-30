Росстат показал новые возможности цифровой переписи населения

«Новые подходы к работе, та высокая планка по цифровизации, которую поставил перед всем Правительством Михаил Владимирович Мишустин, требует и от Росстата иного качества работы с данными. И в первую очередь принципиальной является ускорение выдачи данных. Ведомство — не научное учреждение, а прежде всего измеритель, на основе результатов которого принимаются решения в экономике — как Правительством, так и субъектами хозяйственной деятельности», — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По словам главы Росстата, за последние два года была серьезно затронута методология получения данных по 70 направлениям. Новый импульс получили статистика труда и туризма. Существенно расширен круг обследуемых видов сервисов в статистике услуг. Появились абсолютно новые направления — статистика цифровых технологий, статистика групп предприятий.

«Для решения всех наших задач необходима «безоговорочная» цифровизация. Сегодня в Росстате создана одна из самых мощных в стране информационных систем, половина форм статнаблюдений переведены в электронный вид, в следующем году завершим эту работу. Только так мы можем стать действительно надежным цифровым помощником для всех потребителей информации», — подчеркнул руководитель Росстата Павел Малков.

Одним из прорывов в повышении качества и скорости предоставления данных стал запуск «нулевой фазы» специально разработанной для переписи населения России BI-платформы — цифровой системы отображения регулярных статданных.

Новация состоит в наглядности и доступности сопоставления данных предстоящей переписи не только с показателями предыдущих, но и с новыми результатами самых разных регулярных статистических исследований. Это создаст мультипликативный эффект использования данных переписи, запланированной на осень 2021 года, — вариации разрезов сравнения информации станут практически безграничными, а прогнозы на их основе — как никогда точными.

Внесенные сегодня в BI-платформу данные содержат актуальные демографические показатели, статистику предприятий, потребительских цен, торговли, и информация будет постоянно обновляться. Сама платформа — это первый шаг к созданию витрины данных и к доступной статистике: работать с ней сможет даже непродвинутый пользователь. «Перепись населения в 2021 году пройдет в новом цифровом формате. Изменения коснутся не только сбора данных, когда у переписчиков появятся планшеты. Принципиально иным станет предоставление данных обществу», — подчеркнул Павел Малков.

Если общедоступный профиль BI-платформы только начал свою работу, то внутренний профиль, предназначенный исключительно для сотрудников ведомства, работает уже с 2020 года. В нем содержатся данные по подбору помещений для переписи, обучению и комплектованию персонала, адресам маршрутов — все, что создаст беспрецедентно безопасные условия для работы переписчиков.

По словам Павла Малкова, итогом цифровизации переписи станет заметное изменение качества данных и их доступность. Это будут не только выводы по результатам подсчета и аналитики, но и обезличенные микроданные по разным сегментам, регионам, муниципалитетам. Цифры будут полезны экспертам и всем заинтересованным людям.

«Раньше все данные Росстат публиковал в виде таблиц в Word, PDF, Exel. Сейчас мы стараемся предоставить другие форматы данных — инфографики, презентации — в визуальном и машиночитаемом виде. Объединяет все это аналитическая витрина. Она уже доступна на сайте Росстата. Все текущие данные, в том числе по демографии страны, будут собираться и отображаться именно в ней. На платформе строятся аналитические графики и карты, любую информацию можно скачать. Здесь можно будет увидеть и данные предстоящей Всероссийской переписи населения», — отметил заместитель главы Росстата Павел Смелов.

В Росстате пояснили, что данные предстоящей цифровой переписи также дополнят и усилят региональную и муниципальную статистику, в частности цифровые паспорта муниципалитетов, которые в 2021 году планируется создать по всей России. «Все, что будет посчитано в рамках переписи, будет положено в эти паспорта: статистика по уровню образования проживающих, численности, семейной структуре и многим другим демографическим показателям», — пояснил Смелов.

Он также добавил, что перепись раунда 2030 года по планам будет полностью цифровой, очевидно, на основе смешанных источников: электронных административных данных и дополнительной информации, в сборе и анализе которой будет задействован искусственный интеллект. Сегодня он уже применяется в Росстате при расчете индекса цен. В ходе предстоящей переписи будут также апробированы подходы анализа больших данных с применением искусственного интеллекта, в частности данных операторов сотовой связи.