Росстат показал новые возможности цифровой переписи населения

«Новые
подходы к работе, та высокая планка по цифровизации, которую поставил перед
всем Правительством Михаил Владимирович Мишустин, требует и от Росстата иного
качества работы с данными. И в первую очередь принципиальной является ускорение
выдачи данных. Ведомство — не научное учреждение, а прежде всего измеритель, на
основе результатов которого принимаются решения в экономике — как Правительством,
так и субъектами хозяйственной деятельности», — отметил министр экономического
развития РФ Максим Решетников.
По словам
главы Росстата, за последние два года была серьезно затронута методология получения
данных по 70 направлениям. Новый импульс получили статистика труда и туризма.
Существенно расширен круг обследуемых видов сервисов в статистике услуг.
Появились абсолютно новые направления — статистика цифровых технологий,
статистика групп предприятий.
«Для решения всех наших задач необходима «безоговорочная»
цифровизация. Сегодня в Росстате создана одна из самых мощных в стране
информационных систем, половина форм статнаблюдений переведены в электронный
вид, в следующем году завершим эту работу. Только так мы можем стать
действительно надежным цифровым помощником для всех потребителей информации», —
подчеркнул руководитель Росстата Павел Малков.
Одним
из прорывов в повышении качества и скорости предоставления данных стал запуск «нулевой
фазы» специально разработанной для переписи населения России BI-платформы — цифровой системы отображения
регулярных статданных.
Новация
состоит в наглядности и доступности сопоставления данных предстоящей переписи
не только с показателями предыдущих, но и с новыми результатами самых разных
регулярных статистических исследований. Это создаст мультипликативный эффект
использования данных переписи, запланированной на осень 2021 года, — вариации
разрезов сравнения информации станут практически безграничными, а прогнозы
на их основе — как никогда
точными.
Внесенные
сегодня в BI-платформу
данные содержат актуальные демографические показатели, статистику предприятий,
потребительских цен, торговли, и
информация будет постоянно обновляться. Сама платформа — это первый шаг к
созданию витрины данных и к доступной статистике: работать с ней сможет даже непродвинутый
пользователь. «Перепись
населения в 2021 году пройдет в новом цифровом формате. Изменения коснутся не
только сбора данных, когда у переписчиков появятся планшеты. Принципиально иным
станет предоставление данных обществу», — подчеркнул Павел Малков.
Если общедоступный профиль BI-платформы только начал свою
работу, то внутренний профиль, предназначенный исключительно для сотрудников
ведомства, работает уже с 2020 года. В нем содержатся данные по подбору
помещений для переписи, обучению и комплектованию персонала, адресам маршрутов
— все, что создаст беспрецедентно безопасные условия для работы переписчиков.
По словам Павла Малкова, итогом
цифровизации переписи станет заметное изменение качества данных и их
доступность. Это будут не только выводы по результатам подсчета и аналитики, но
и обезличенные микроданные по разным сегментам, регионам, муниципалитетам.
Цифры будут полезны экспертам и всем заинтересованным людям.
«Раньше все данные Росстат
публиковал в виде таблиц в Word, PDF, Exel. Сейчас мы стараемся
предоставить другие форматы данных — инфографики, презентации — в визуальном и
машиночитаемом виде. Объединяет все это аналитическая витрина. Она уже доступна
на сайте Росстата. Все текущие данные, в том числе по демографии страны, будут
собираться и отображаться именно в ней. На платформе строятся аналитические
графики и карты, любую информацию можно скачать. Здесь можно будет увидеть и
данные предстоящей Всероссийской переписи населения», — отметил заместитель главы Росстата Павел Смелов.
В Росстате пояснили, что данные предстоящей
цифровой переписи также дополнят и усилят региональную и муниципальную
статистику, в частности цифровые паспорта муниципалитетов, которые в 2021 году
планируется создать по всей России. «Все, что будет посчитано в рамках
переписи, будет положено в эти паспорта: статистика по уровню образования
проживающих, численности, семейной структуре и многим другим демографическим
показателям», — пояснил Смелов.
Он также добавил, что перепись
раунда 2030 года по планам будет полностью цифровой, очевидно, на основе
смешанных источников: электронных административных данных и дополнительной
информации, в сборе и анализе которой будет задействован искусственный
интеллект. Сегодня он уже применяется в Росстате при расчете индекса цен. В
ходе предстоящей переписи будут также апробированы подходы анализа больших
данных с применением искусственного интеллекта, в частности данных операторов
сотовой связи.