Знать, гордиться и любить свою историю

Написать
«Диктант Победы» изъявили желание более ста студентов образовательного
учреждения, а также педагоги и жители Гатчины. Перед началом акции состоялось
прямое онлайн включение с торжественной церемонии открытия акции в Музее Победы
в Москве.
Всех
ее участников приветствовали координатор партийного проекта «Историческая
память» Александр Хинштейн, сопредседатель оргкомитета партии «Наша Победа»,
председатель общественного совета партийного проекта «Историческая память»
Сергей Нарышкин, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
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«Диктант Победы» собирает на своих площадках людей самых разных возрастов,
профессий, национальностей, убеждений. Их объединяет одно – неравнодушие к
прошлому нашей страны, к истории Великой Отечественной войны. Мы стремимся
отдать дань поколению победителей, ветеранам, принять участие в большом и очень
хорошем проекте, - подчеркнул Дмитрий Медведев.
Одним
из участников акции «Диктант Победы» в Гатчине стал кандидат исторических наук,
доцент кафедры социально-правовых и гуманитарных дисциплин ГИЭФПТ,
преподаватель Санкт-Петербургского аграрного университета Алексей Гарявин.
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Для меня очень важно написать «Диктант Победы», хоть некоторые вопросы и
вызывают затруднения и требуют вдумчивости. Мой дед – Иван Иванович Гарявин воевал
под Мгой. Несмотря на ампутацию ноги из-за ранения демонстрировал чудеса
выдержки и человечности. Это не может не вызывать восхищения, почитания,
уважения. Неприятно, когда пытаются переписать историю Великой Отечественной
войны, поэтому мы должны ее помнить, изучать, - сказал Алексей Николаевич.
С
ним согласна студентка первого курса Юлия Емельянова.
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Мы должны помнить о подвиге наших дедов и прадедов. Мой дедушка воевал под
Ржевом, работал санитаром. В школе мы изучали Великую Отечественную войну
основательно – так и должно быть, чтобы память продолжалась, - сказала она.
Участники
акции должны были ответить за 45 минут на 25 вопросов исторического теста.
Итоги «Диктанта Победы» подведут к 24 июня. Те, кто правильно ответит на все
вопросы быстрее других участников, получит пригласительные на Парад Победы в
Москве, а студенты – дополнительные баллы при поступлении в вузы.
В
Международной патриотической акции «Диктант Победы» очно приняли участие почти
800 тысяч человек. Всего в России и за рубежом работали свыше 16 тысяч площадок.
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