Знать, гордиться и любить свою историю

Написать «Диктант Победы» изъявили желание более ста студентов образовательного учреждения, а также педагоги и жители Гатчины. Перед началом акции состоялось прямое онлайн включение с торжественной церемонии открытия акции в Музее Победы в Москве.

Всех ее участников приветствовали координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн, сопредседатель оргкомитета партии «Наша Победа», председатель общественного совета партийного проекта «Историческая память» Сергей Нарышкин, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

- «Диктант Победы» собирает на своих площадках людей самых разных возрастов, профессий, национальностей, убеждений. Их объединяет одно – неравнодушие к прошлому нашей страны, к истории Великой Отечественной войны. Мы стремимся отдать дань поколению победителей, ветеранам, принять участие в большом и очень хорошем проекте, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Одним из участников акции «Диктант Победы» в Гатчине стал кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-правовых и гуманитарных дисциплин ГИЭФПТ, преподаватель Санкт-Петербургского аграрного университета Алексей Гарявин.

- Для меня очень важно написать «Диктант Победы», хоть некоторые вопросы и вызывают затруднения и требуют вдумчивости. Мой дед – Иван Иванович Гарявин воевал под Мгой. Несмотря на ампутацию ноги из-за ранения демонстрировал чудеса выдержки и человечности. Это не может не вызывать восхищения, почитания, уважения. Неприятно, когда пытаются переписать историю Великой Отечественной войны, поэтому мы должны ее помнить, изучать, - сказал Алексей Николаевич.

С ним согласна студентка первого курса Юлия Емельянова.

- Мы должны помнить о подвиге наших дедов и прадедов. Мой дедушка воевал под Ржевом, работал санитаром. В школе мы изучали Великую Отечественную войну основательно – так и должно быть, чтобы память продолжалась, - сказала она.

Участники акции должны были ответить за 45 минут на 25 вопросов исторического теста. Итоги «Диктанта Победы» подведут к 24 июня. Те, кто правильно ответит на все вопросы быстрее других участников, получит пригласительные на Парад Победы в Москве, а студенты – дополнительные баллы при поступлении в вузы.

В Международной патриотической акции «Диктант Победы» очно приняли участие почти 800 тысяч человек. Всего в России и за рубежом работали свыше 16 тысяч площадок.





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