Гатчинские лебеди: Гоша принял Айседору

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Гатчинскому лебедю привезли долгожданную подругу. Есть надежда, что они составят пару. Невесту доставили из Краснодарского края и после 30 дней карантина выпустили на Белом озере. Лебедь, которого гатчинцы окрестили Гошей, отнесся к ней благосклонно.
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