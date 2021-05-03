Гатчинские лебеди: Гоша принял Айседору

Гатчинскому лебедю привезли долгожданную подругу. Есть надежда, что они составят пару. Невесту доставили из Краснодарского края и после 30 дней карантина выпустили на Белом озере. Лебедь, которого гатчинцы окрестили Гошей, отнесся к ней благосклонно.

Рубрики : Общество     03 May 2021
Видео предоставлено пресс-службой ГМЗ "Гатчина"
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