Как парк встречает лето?

А не разбить ли газон на
Дворцовой?
На дворцовой площади кипит работа: идет
выравнивание поверхности с помощью новой гранитной крошки.
- Перед началом весенне-летнего сезона мы
стараемся весь плац освободить от снега, иначе будет сырость и грязь, а вдоль
здания может появиться плесень, – поясняет Александр Мезенко. – Потом завозим
гранитную крошку и распускаем ее равномерным слоем 2-3 см по всей площади. Затем
укатываем катком, чтобы крошка сцепилась с предыдущим покрытием, и, когда все
высохнет, ветер не гонял пыль. Выглядит нарядно, декоративно. Мы стараемся это
делать каждый год, только в разных объемах – в зависимости от того, какая была
зима. В этом году у нас появилась возможность засыпать побольше – около 300 кубометров.
Александр Мезенко рассказал, что исторически на
площади перед дворцом были песок и опилки, так как проходили смотры, конные маневры.
В еще в более давние времена – при графе Орлове – посреди плаца был газон. Теоретически,
возродить орловский ландшафт можно, отступив от стены дворца по периметру 25-30
метров и соорудив газон с поребриком. Это здорово украсило бы площадь, но с практической
точки зрения – слишком накладно.
Мы не почиваем на лаврах
– мы их стрижём
Журналисты
посетили императорские оранжереи. Прилегающую территорию начали приводить в порядок
два-три года назад. С одной стороны сделали небольшой питомник хвойных и лип,
чтобы сажать их потом в парке. С другой – посадили многолетники для дальнейшего
пополнения цветников и оформления парка.
Как
рассказал Александр Мезенко, в царское время здесь выращивались и овощи, и
экзотические фрукты, и цветы, и тропические деревья – лимоны, апельсины. Сейчас
тоже растут ягодные кусты и овощи. По-прежнему созревают дыни, арбузы и
виноград. Все выращенное отдается на дворцовую ферму или во дворец – для оформления.
Все
оранжерейные постройки – XVIII
века. Они хорошо сохранились и прекрасно
функционируют. Зимой в оранжерее около +5 градусов – по словам специалистов,
этого вполне достаточно. Работа в оранжерейном хозяйстве не прекращается
круглый года. Как пояснила заведующая садово-парковым отделом ГМЗ «Гатчина»
Ольга Валентиновна Куницына, занятий у садовников много в любое время года –
пикировка, полив, стрижка, выращивание рассады летников.
- Сейчас
идет стрижка лавров – им придают пирамидальную или шаровидную форму, чтобы
после праздников выставить их в парке рядом с дворцом, – говорит Ольга
Валентиновна. – Сегодня это единственная теплая оранжерея, где мы можем хранить
теплолюбивые растения. Разновидностей много. Одних только пальм здесь порядка
десяти видов – мы их используем для оформления интерьера дворца. Также есть масса
других комнатных растений: фикусы, олеандры, герани, фуксии, которые стоят на
окнах во дворце. Однолетних и многолетних – более сотни видов. Есть подаренные
пальмы из ГМЗ «Царицыно» – они уже в возрасте, лет по 30-50, мы их бережем.
Несколько пальм поставим на лето в Собственном саду.
Кстати,
планировка Собственного сада сохранилась с царских времен – меняются только
цветочные композиции. В прошлом году там посадили розы, и их количество будет
увеличиваться. Знаменитые берсо по-прежнему увиты желтой акацией. В этом году ряды
декоративного кустарника в саду окантовали тонким металлическим бордюром – для
сохранения стройности линий.
«Переправа, переправа! Берег левый, берег правый…»
- Мы
вступили в завершающую фазу подготовки парка к летнему сезону, – сказал
Александр Мезенко, подводя итог экскурсии. – Приводятся в порядок дорожки,
ведется работа по покраске скамеек, диванов, урн, расставляется садово-парковая
мебель вдоль основных маршрутов. Мы завершили прогревание газонов, есть такая
операция по раскрытию луковичных, убираем лишний лапник, торф. В этом году
затяжная весна – мы приводим в порядок дренажную систему, очищаем ее от листвы;
началась уже работа по подкормке растений.
Из
более глобальных парковых работ Александр Николаевич отметил подготовку к
реставрации так называемой переправы – будет реставрироваться переправа, ведущая
непосредственно к дворцу со стороны Адмиралтейских ворот. Вдоль проспекта появится
временный мост – новое сооружение. Маршрут посетителей парка изменится. Будет
восстановлена ранее существовавшая дорожка. Ныне действующий мост не закроют,
пока не сделают новый. По словам Александра Мезенко, за июнь подготовительные работы
будут завершены, и в течение года реставрация переправы закончится.
Журналистов
допустили в главный из всех павильонов парка – павильон Венеры. Ставни были еще
закрыты, павильон находился на проветривании. Официальная дата открытия назначена
на 8-е мая.
Екатерина Дзюба
Фото Ольги Фирсовой