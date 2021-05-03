Как парк встречает лето?

А не разбить ли газон на Дворцовой?

На дворцовой площади кипит работа: идет выравнивание поверхности с помощью новой гранитной крошки.

- Перед началом весенне-летнего сезона мы стараемся весь плац освободить от снега, иначе будет сырость и грязь, а вдоль здания может появиться плесень, – поясняет Александр Мезенко. – Потом завозим гранитную крошку и распускаем ее равномерным слоем 2-3 см по всей площади. Затем укатываем катком, чтобы крошка сцепилась с предыдущим покрытием, и, когда все высохнет, ветер не гонял пыль. Выглядит нарядно, декоративно. Мы стараемся это делать каждый год, только в разных объемах – в зависимости от того, какая была зима. В этом году у нас появилась возможность засыпать побольше – около 300 кубометров.

Александр Мезенко рассказал, что исторически на площади перед дворцом были песок и опилки, так как проходили смотры, конные маневры. В еще в более давние времена – при графе Орлове – посреди плаца был газон. Теоретически, возродить орловский ландшафт можно, отступив от стены дворца по периметру 25-30 метров и соорудив газон с поребриком. Это здорово украсило бы площадь, но с практической точки зрения – слишком накладно.

Мы не почиваем на лаврах – мы их стрижём

Журналисты посетили императорские оранжереи. Прилегающую территорию начали приводить в порядок два-три года назад. С одной стороны сделали небольшой питомник хвойных и лип, чтобы сажать их потом в парке. С другой – посадили многолетники для дальнейшего пополнения цветников и оформления парка.

Как рассказал Александр Мезенко, в царское время здесь выращивались и овощи, и экзотические фрукты, и цветы, и тропические деревья – лимоны, апельсины. Сейчас тоже растут ягодные кусты и овощи. По-прежнему созревают дыни, арбузы и виноград. Все выращенное отдается на дворцовую ферму или во дворец – для оформления.

Все оранжерейные постройки – XVIII века. Они хорошо сохранились и прекрасно функционируют. Зимой в оранжерее около +5 градусов – по словам специалистов, этого вполне достаточно. Работа в оранжерейном хозяйстве не прекращается круглый года. Как пояснила заведующая садово-парковым отделом ГМЗ «Гатчина» Ольга Валентиновна Куницына, занятий у садовников много в любое время года – пикировка, полив, стрижка, выращивание рассады летников.

- Сейчас идет стрижка лавров – им придают пирамидальную или шаровидную форму, чтобы после праздников выставить их в парке рядом с дворцом, – говорит Ольга Валентиновна. – Сегодня это единственная теплая оранжерея, где мы можем хранить теплолюбивые растения. Разновидностей много. Одних только пальм здесь порядка десяти видов – мы их используем для оформления интерьера дворца. Также есть масса других комнатных растений: фикусы, олеандры, герани, фуксии, которые стоят на окнах во дворце. Однолетних и многолетних – более сотни видов. Есть подаренные пальмы из ГМЗ «Царицыно» – они уже в возрасте, лет по 30-50, мы их бережем. Несколько пальм поставим на лето в Собственном саду.

Кстати, планировка Собственного сада сохранилась с царских времен – меняются только цветочные композиции. В прошлом году там посадили розы, и их количество будет увеличиваться. Знаменитые берсо по-прежнему увиты желтой акацией. В этом году ряды декоративного кустарника в саду окантовали тонким металлическим бордюром – для сохранения стройности линий.

«Переправа, переправа! Берег левый, берег правый…»

- Мы вступили в завершающую фазу подготовки парка к летнему сезону, – сказал Александр Мезенко, подводя итог экскурсии. – Приводятся в порядок дорожки, ведется работа по покраске скамеек, диванов, урн, расставляется садово-парковая мебель вдоль основных маршрутов. Мы завершили прогревание газонов, есть такая операция по раскрытию луковичных, убираем лишний лапник, торф. В этом году затяжная весна – мы приводим в порядок дренажную систему, очищаем ее от листвы; началась уже работа по подкормке растений.

Из более глобальных парковых работ Александр Николаевич отметил подготовку к реставрации так называемой переправы – будет реставрироваться переправа, ведущая непосредственно к дворцу со стороны Адмиралтейских ворот. Вдоль проспекта появится временный мост – новое сооружение. Маршрут посетителей парка изменится. Будет восстановлена ранее существовавшая дорожка. Ныне действующий мост не закроют, пока не сделают новый. По словам Александра Мезенко, за июнь подготовительные работы будут завершены, и в течение года реставрация переправы закончится.

Журналистов допустили в главный из всех павильонов парка – павильон Венеры. Ставни были еще закрыты, павильон находился на проветривании. Официальная дата открытия назначена на 8-е мая.

Екатерина Дзюба

Фото Ольги Фирсовой