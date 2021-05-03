Плановые отключения в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.
Рубрики :
ЖКХ
03 May 2021
05.05.21 с 10:00 до 17:00
Сиверское ГП:
п. Сиверский,
ул. Крылова, ул. Декабристов, ул. Огородникова, Комсомольский пр-т.
05.05.21 с 10:00 до 17:00
Кобринское СП:
п. Прибытково,
д.
Покровка.
11.05.21 с 10:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево.
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