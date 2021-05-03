В «Лесной сказке» прошел «Забег поколений»

Организаторами
праздника, который был приурочен к Дню Победы, выступил Женсовет Таицкого
поселения, группа «Инициатива Тайцы» при участии воинской части 17646 поселка
Хвойный, администрации Таицкого поселения.
С
приветствием к участникам и гостям мероприятия обратилась глава Таицкого поселения
Тамара Павлова и заместитель директора лагеря «Лесная сказка» Светлана Тищенко.
-
Приятно видеть, что на забег многие пришли семьями, ведь именно с детства мы
закладываем своим детям любовь к спорту и здоровому образу жизни, - отметила
Тамара Павловна.
Участники
соревнований бежали дистанцию 900 или 1800 метров в зависимости от возраста и
пола. По итогам соревнований все легкоатлеты получили грамоты, а победители –
кубки и медали.
Начало
доброй традиции - проведение семейного спортивного праздника «Забег поколений»,
приуроченного к празднованию 9 мая - положено!
Ирина Хрусталёва
Фото предоставлено администрацией
Таицкого поселения