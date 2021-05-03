В «Лесной сказке» прошел «Забег поколений»

Организаторами праздника, который был приурочен к Дню Победы, выступил Женсовет Таицкого поселения, группа «Инициатива Тайцы» при участии воинской части 17646 поселка Хвойный, администрации Таицкого поселения.

С приветствием к участникам и гостям мероприятия обратилась глава Таицкого поселения Тамара Павлова и заместитель директора лагеря «Лесная сказка» Светлана Тищенко.

- Приятно видеть, что на забег многие пришли семьями, ведь именно с детства мы закладываем своим детям любовь к спорту и здоровому образу жизни, - отметила Тамара Павловна.

Участники соревнований бежали дистанцию 900 или 1800 метров в зависимости от возраста и пола. По итогам соревнований все легкоатлеты получили грамоты, а победители – кубки и медали.

Начало доброй традиции - проведение семейного спортивного праздника «Забег поколений», приуроченного к празднованию 9 мая - положено!

Ирина Хрусталёва

Фото предоставлено администрацией Таицкого поселения