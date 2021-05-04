Год Чистой воды: энтузиасты благоустраивают родники

Сотрудники ресурсного центра «Мастерская свободы» вместе с сообществом питерских блогеров предложили организовать серию эко-субботников у родников и создать там комфортные зоны отдыха.

В 2021 году энтузиасты приведут в порядок и благоустроят территорию вблизи 15 родников. В планах — изготовить и установить столы, скамейки и информационные щиты возле источников. С июня по сентябрь блогеры и волонтеры будут еженедельно приезжать к выбранным родникам в 10 районах региона. Реализация ведется на средства гранта губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко Центром помощи «Мастерская свободы» при поддержке комитета общественных коммуникаций региона.

Проект «Чистые родники Ленинградской области» призван привлечь внимание общественности к заботе об окружающей среде и чистоте воды родников. В поддержку проекта 11 мая стартует онлайн-квест «По следам чистой воды Ленинградской области». До 10 июня все желающие смогут поучаствовать в новом квесте от туристического символа Ленинградской области – лося Лосилия. Чтобы начать прохождение квеста, нужно вступить в группу ВКонтакте https://vk.com/addhelp_pro и написать в личные сообщения группы сообщение /start.

Каждый вечер участникам будут приходить в личные сообщения вопросы, связанные с водными ресурсами области. За правильные ответы начисляются баллы. Участие бесплатное, победителей квеста ждут ценные призы и подарки.

Напомним, в 2017 - 2020 годах в Ленинградской области воплотили проект «Родники Ленобласти»: участники объехали более 200 родников, отобрали пробы воды и провели анализы в лаборатории Росгеологии.