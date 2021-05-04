Победили! Будем жить!

Студия,
из которой будет происходить вещание арт-проекта «РиоРита - радость Победы»,
находится в Гатчинском Доме культуры, построенном еще в 1938 году и бережно
восстановленном горожанами после событий Великой Отечественной войны. Ведущие
познакомят зрителей с воспоминаниями очевидцев победного 9 мая 1945 года,
которые расскажут о своих ощущениях того момента, когда вся страна узнала, что
война окончена. Так же гостями студии станут эксперты, историки, краеведы -
хранители культуры и памяти территорий нашей необъятной Ленинградской области.
Вместе с гостями мы окунемся в атмосферу 40-х годов и обсудим множество
интересных фактов, чтобы каждый зритель смог прикоснуться к уникальному
культурному контексту. Мы вспомним о том, какие песни слушали и какие танцы
были в моде в середине 40-х годов в нашей стране.
Музыкальная
программа эфира включит в себя перекрестные трансляции концертов из городских
парков Волхова и Гатчины. В Волхове в «шесть часов вечера после войны» начнется
живой концерт ансамбля «Ленинградский Патефон», а в Гатчине в это же время
зазвучит военный духовой оркестр Михайловской военной артиллерийской Академии.
Каждый, кто не сможет быть в этих городах на танцплощадке, включив трансляцию,
сможет радоваться празднику под любимые танцевальные мелодии 30-х - 40-х годов,
не выходя из дома.
«Мы не можем игнорировать угрозы, перед которыми в эти дни оказались жители всего мира. Особенной заботы и бережного отношения требуют наши старшие люди – замечает руководитель арт-проекта «РиоРита - радость Победы» Тамила Сафикюрдская - Мы верим, что «ленинградская эстафета радости», именно сейчас особенно нужна и желанна и мы надеемся, что она отзовется волной улыбок и хорошего настроения по всей стране, поддержит и поможет преодолеть трудности».
Сохраняя
традиции и благодаря новым технологиям, мы можем вспомнить и разделить с
жителями городов нашей страны невероятно светлые и незабываемые эмоции. Онлайн
«РиоРита – радость Победы» - это живая музыка, молодые ведущие, интересные
гости, множество приятных сюрпризов, красивой музыки тех лет, столь знакомой и
любимой всеми и погружение в атмосферу радости победного мая 1945 года.
Одной
из главных целей проекта является восстановление связей между поколениями. В
предыдущие годы молодые ребята, собираясь на танцплощадки «Рио-Риты» просили
помощи и советовались со своими дедушками и бабушками, как лучше одеться на
танцы, чтобы выдержать стиль 40-ых. А в этом году, у младших будет возможность
помочь своим старшим и любимым людям подключить Интернет и открыть ресурсы с
онлайн трансляцией.
Возможность
делиться радостью – бесценна!
Событие реализуется на средства гранта Губернатора Ленинградской области