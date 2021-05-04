Победили! Будем жить!

Студия, из которой будет происходить вещание арт-проекта «РиоРита - радость Победы», находится в Гатчинском Доме культуры, построенном еще в 1938 году и бережно восстановленном горожанами после событий Великой Отечественной войны. Ведущие познакомят зрителей с воспоминаниями очевидцев победного 9 мая 1945 года, которые расскажут о своих ощущениях того момента, когда вся страна узнала, что война окончена. Так же гостями студии станут эксперты, историки, краеведы - хранители культуры и памяти территорий нашей необъятной Ленинградской области. Вместе с гостями мы окунемся в атмосферу 40-х годов и обсудим множество интересных фактов, чтобы каждый зритель смог прикоснуться к уникальному культурному контексту. Мы вспомним о том, какие песни слушали и какие танцы были в моде в середине 40-х годов в нашей стране.

Музыкальная программа эфира включит в себя перекрестные трансляции концертов из городских парков Волхова и Гатчины. В Волхове в «шесть часов вечера после войны» начнется живой концерт ансамбля «Ленинградский Патефон», а в Гатчине в это же время зазвучит военный духовой оркестр Михайловской военной артиллерийской Академии. Каждый, кто не сможет быть в этих городах на танцплощадке, включив трансляцию, сможет радоваться празднику под любимые танцевальные мелодии 30-х - 40-х годов, не выходя из дома.

«Мы не можем игнорировать угрозы, перед которыми в эти дни оказались жители всего мира. Особенной заботы и бережного отношения требуют наши старшие люди – замечает руководитель арт-проекта «РиоРита - радость Победы» Тамила Сафикюрдская - Мы верим, что «ленинградская эстафета радости», именно сейчас особенно нужна и желанна и мы надеемся, что она отзовется волной улыбок и хорошего настроения по всей стране, поддержит и поможет преодолеть трудности».

Сохраняя традиции и благодаря новым технологиям, мы можем вспомнить и разделить с жителями городов нашей страны невероятно светлые и незабываемые эмоции. Онлайн «РиоРита – радость Победы» - это живая музыка, молодые ведущие, интересные гости, множество приятных сюрпризов, красивой музыки тех лет, столь знакомой и любимой всеми и погружение в атмосферу радости победного мая 1945 года.

Одной из главных целей проекта является восстановление связей между поколениями. В предыдущие годы молодые ребята, собираясь на танцплощадки «Рио-Риты» просили помощи и советовались со своими дедушками и бабушками, как лучше одеться на танцы, чтобы выдержать стиль 40-ых. А в этом году, у младших будет возможность помочь своим старшим и любимым людям подключить Интернет и открыть ресурсы с онлайн трансляцией.

Возможность делиться радостью – бесценна!

Событие реализуется на средства гранта Губернатора Ленинградской области