Регион получил президентский грант

Средства на развитие гражданского общества предоставлены комитету общественных коммуникаций Ленинградской области для их распределения на конкурсной основе.

Таким образом, заявка региона на условиях 50% софинансирования была одобрена в полном размере. Благодаря этому комитет общественных коммуникаций сможет организовать дополнительные конкурсные отборы и поддержать реализацию большего числа социальных инициатив ленинградцев.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал новый порядок предоставления грантов социально-ориентированным некоммерческим организациям на поддержку гражданских инициатив в регионе. Он существенно облегчит и подготовку участниками документов к конкурсным отборам, и работу экспертов, которые при оценке проектов смогут использовать утвержденные этим порядком единые методические рекомендации.

Конкурсные отборы будут проходить на интернет-площадке, где любой желающий сможет в режиме онлайн наблюдать за ходом конкурса, знакомиться с этапами рассмотрения конкурсных заявок и проектами. Платформа для проведения конкурса разрабатывается совместно с Фондом президентских грантов.

Необходимость продолжения динамичного сотрудничества и партнерства государства и некоммерческих организаций отмечал Президент России Владимир Путин, на что и направлена финансовая поддержка по линии президентских грантов. В январе этого года 19 некоммерческих организаций Ленинградской области, которые участвовали в конкурсах Фонда президентских грантов, стали обладателями прямых грантов Президента. Они реализуют в регионе проекты по поддержке здорового образа жизни, иппотерапии, реабилитации детей-инвалидов, стрит-арту и другие.