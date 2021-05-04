Регион получил президентский грант

Средства на развитие
гражданского общества предоставлены комитету общественных коммуникаций
Ленинградской области для их распределения на конкурсной основе.
Таким образом, заявка
региона на условиях 50% софинансирования была одобрена в полном размере.
Благодаря этому комитет общественных коммуникаций сможет организовать
дополнительные конкурсные отборы и поддержать реализацию большего числа
социальных инициатив ленинградцев.
Ранее губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко подписал новый порядок предоставления
грантов социально-ориентированным некоммерческим организациям на поддержку
гражданских инициатив в регионе. Он существенно облегчит и подготовку
участниками документов к конкурсным отборам, и работу экспертов, которые при
оценке проектов смогут использовать утвержденные этим порядком единые
методические рекомендации.
Конкурсные отборы будут
проходить на интернет-площадке, где любой желающий сможет в режиме онлайн
наблюдать за ходом конкурса, знакомиться с этапами рассмотрения конкурсных
заявок и проектами. Платформа для проведения конкурса разрабатывается совместно
с Фондом президентских грантов.
Необходимость продолжения
динамичного сотрудничества и партнерства государства и некоммерческих
организаций отмечал Президент России Владимир Путин, на что и направлена
финансовая поддержка по линии президентских грантов. В январе этого года 19
некоммерческих организаций Ленинградской области, которые участвовали в
конкурсах Фонда президентских грантов, стали обладателями прямых грантов
Президента. Они реализуют в регионе проекты по поддержке здорового образа
жизни, иппотерапии, реабилитации детей-инвалидов, стрит-арту и другие.