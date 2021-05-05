«Где родился, там и сгодился»

- Папа родился 28 сентября 1928 года в деревне Кирилово Тосненского района. Его отец, Александр Адамович, был шорником. Шорник - изготовитель лошадиной сбруи, хомутов. В то время эта профессия была очень востребованной, т.к. почти все перевозки осуществлялись гужевым транспортом. Плохие хомуты портили лошадей, не давали им работать, разбивая плечи. Таким лошадям требовались индивидуальные хомуты, их изготовлением и занимались шорники. Мать, Екатерина Яковлевна, воспитывала троих детей, занималась хозяйством, держала корову.

До войны папа успел окончить пять классов. На этом детство закончилось, и начались скитания, бомбежки, голод, смерть знакомых и друзей. Папа помнит, как по ним, детям, играющим в футбол на заброшенном поле, из пулемета стреляли немцы, как во время бомбежки убило кормилицу семьи - корову, как его семью немцы выгнали из дома. Далее следуют страшные события, когда негде жить, нечего есть, раненые и убитые люди, немецкая комендатура, бараки, патрули и постовые.

Семью с тремя детьми отправили в эстонский лагерь Клоога пешком. Добрые люди пускали на ночлег, одежду меняли на продукты. На дороге папу сбила машина, он с переломами ребер и черепно-мозговой травмой долго лежал в чужом доме, а его отец ходил по домам, выполняя разную работу за продукты для семьи.

В лагере держали впроголодь, заставляли копать траншеи, заготавливать дрова. Многие люди умерли от голода. Тех, кто остался жить, повезли в Балтийск, а оттуда на баржах – в Финляндию на трудовые работы. Жили и работали на хозяина-агронома. Молотили хлеб, возили сено, рубили дрова. В конце 1944 года всех советских пленных собрали в Лахте и отправили на родину, но вернуться в Ленинградскую область не разрешили, а повезли в Тверскую область. Там он с отцом работал в артели.

В 1945 году разрешили вернуться домой, но дом был занят, в нем проживали чужие люди. Недолго поработав в леспромхозе, уехал в Эстонию, к родственнику, где занимались сельскохозяйственными работами около года, но в 1948 году в Эстонии началось раскулачивание, пришлось уезжать в Псковскую область. Там папа работал на торфопредприятии. Оттуда был призван в армию. Прослужив четыре года в Минске, папа вернулся в родные края и обосновался в Гатчинском районе, где проживает по сегодняшний день.

В Лукашах он был одним из первых строителей поселка и завода. Он более сорока лет отработал на Ленинградском опытном заводе. Папа любит повторять: «Где родился, там и сгодился». Волей судьбы он оказывался в разных местах, но всегда был предан своей малой родине и всегда возвращался домой. Все жизненные трудности и испытания, выпавшие на его долю, не ожесточили его сердце. Мастер на все руки, он овладел разными ремеслами, был печником, каменщиком, столяром, плотником, сапожником, плел корзины, на заводе работал наладчиком штампов. Он был и остается оптимистичным, жизнерадостным и очень добрым человеком.

С Днем Победы тебя, папа!

Татьяна Аристова