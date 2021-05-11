12 мая - без света

12 мая - без света

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Новосветском и Вырицком поселениях.

Рубрики : ЖКХ     11 May 2021

12.05.2021 с 10:00 до 14.00

Новосветское СП:

д. Пустошка, СНТ «Подснежник»

 

12.05.2021 с 10:00 до 17:00    

Вырицкое ГП:

д. Новинка, Железнодорожная, Ракитинская, Новая, Лесная, Железнодорожный пер.

д.Тарасино.

         

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