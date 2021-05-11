12 мая - без света

12.05.2021
с 10:00 до 14.00
Новосветское
СП:
д. Пустошка,
СНТ «Подснежник»
12.05.2021
с 10:00 до 17:00
Вырицкое
ГП:
д.
Новинка, Железнодорожная, Ракитинская, Новая, Лесная, Железнодорожный пер.
д.Тарасино.
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Новосветском и Вырицком поселениях.
12.05.2021
с 10:00 до 14.00
Новосветское
СП:
д. Пустошка,
СНТ «Подснежник»
12.05.2021
с 10:00 до 17:00
Вырицкое
ГП:
д.
Новинка, Железнодорожная, Ракитинская, Новая, Лесная, Железнодорожный пер.
д.Тарасино.
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