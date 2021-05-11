Участники встречи вспомнили подвиги ленинградских солдат, ужасы войны, обсудили реконструкцию боя Зиновия Колобанова, которая пройдет на гатчинской земле в текущем году, необходимость сохранения исторической правды, новый памятник жертвам геноцида среди мирного населения и многое другое.

- Мы планируем 22 июня заложить камень в основание нового памятника в Рождественском поселении. Мы хотим включить это место в туристическую программу в рамках сохранения исторической памяти. Культурное наследие нашей страны, которое так привлекает туристов, уцелело только потому, что наши люди победили фашизм, - сказал Александр Дрозденко.

Он также заявил о необходимости противостоять информационной пропаганде извне, направленной на желание «переписать» историю Великой Отечественной войны.

- Особенно это актуально, потому что участников Великой Отечественной войны с каждым годом остается все меньше. На 1 мая в Ленинградской области их проживает всего 626 человек, жителей блокадного Ленинграда – 3600 человек, малолетних узников – 4300 человек, тружеников тыла – 3800 человек. Ради них и их подвига мы должны оберегать память, - добавил глава региона.

Почетный гражданин города Гатчины, Почетный мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры Юрий Назаров поделился своими воспоминаниями о Гатчине, когда его отец организовывал в городе специальный детский дом для детей старшего офицерского состава, а также рассказал о своих родственниках, которые принимали участие в освобождении города от фашистов.

Юрий Назаров поднял вопрос необходимости строительства от-дельного центрального кадетского корпуса Ленинградской области в Гатчине. Александр Дрозденко сразу же дал поручение заместителю председателя правительства Ленинградской области – председателю комитета по сохранению культурного наследия Владимиру Цою определиться с помещением.

Также Юрий Назаров рассказал, что водители маршрутов №№ 18, 18А и 100 перестали возить ветеранов бесплатно, хотя ранее эта договоренность между правительством региона и перевозчиком – компанией «Питеравто» сохранялась. Губернатор обещал разобраться в проблеме в ближайшие дни.

Бессменный председатель общества бывших малолетних узников фашизма Вера Шефтер рассказала, что совсем скоро общественная организация будет праздновать свое 30-летие. В общественную организацию сегодня входит 460 человек, хотя ранее их было более двух тысяч. Вера Шефтер поблагодарила Александра Дрозденко за идею создания нового мемориала жертвам геноцида и рассказала о своей жизни, в частности, как 12-летней девчонкой попала в концлагерь Mayтхаyзен. А также адресовала слова благодарности за поддержку ветеранов администрации Гатчинского района и правительству региона.

Член Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта, председатель Центрального штаба движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова сказала, что основная задача молодежи – сохранить память о подвиге советского народа, и предложила увековечить память всех Героев Советского Союза и России, связанных с Ленинградской областью.

- Мы также хотим запустить общественное движение «Команда 47», которое объединит организации различной направленности, работающие для развития Ленинградской области, - добавила она.

Александр Дрозденко полностью поддержал эту идею, отметив, что «Команда 47» будет делать «добрые дела» в разных сферах - проводить субботники, помогать ветеранам, поддерживать инвалидов.

Председатель совета Ленинградской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Советник губернатора Юрий Олейник предложил рассмотреть вопрос размещения общественной организации в столице Ленинградской области – городе Гатчине. Александр Дрозденко сказал, что уже давно пора объединить все ветеранские организации для того, чтобы в том числе наладить связь поколений.

Людмила Нещадим продемонстрировала открытки, которые делали школьники и дошколята для ветеранов в преддверии празднования 9 мая. Акция стартовала в 2020 году, когда из-за пандемии они не смогли поздравить ветеранов, но с удовольствием сделали для них своими руками открытки, вложив в них частичку души.

- Выражаю искреннюю и глубокую благодарность всем ветеранским организациям, которые проводят большую общественную работу, правильно воспитывая подрастающее поколение, - сказала Людмила Нещадим.

Александр Дрозденко также рассказал о материальной и адресной поддержке ветеранов в регионе, в том числе с ремонтом жилой площади, и анонсировал ежегодное проведение парада войск и техники в Гатчине в День Победы с участием делегаций из всех районов региона.





Фото Ольги Фирсовой