Участники встречи
вспомнили подвиги ленинградских солдат, ужасы войны, обсудили реконструкцию боя
Зиновия Колобанова, которая пройдет на гатчинской земле в текущем году,
необходимость сохранения исторической правды, новый памятник жертвам геноцида
среди мирного населения и многое другое.
- Мы планируем 22 июня
заложить камень в основание нового памятника в Рождественском поселении. Мы
хотим включить это место в туристическую программу в рамках сохранения
исторической памяти. Культурное наследие нашей страны, которое так привлекает
туристов, уцелело только потому, что наши люди победили фашизм, - сказал
Александр Дрозденко.
Он также заявил о
необходимости противостоять информационной пропаганде извне, направленной на
желание «переписать» историю Великой Отечественной войны.
- Особенно это актуально, потому что участников Великой Отечественной войны с каждым годом остается все меньше. На 1 мая в Ленинградской области их проживает всего 626 человек, жителей блокадного Ленинграда – 3600 человек, малолетних узников – 4300 человек, тружеников тыла – 3800 человек. Ради них и их подвига мы должны оберегать память, - добавил глава региона.
Почетный гражданин города
Гатчины, Почетный мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры
Юрий Назаров поделился своими воспоминаниями о Гатчине, когда его отец
организовывал в городе специальный детский дом для детей старшего офицерского
состава, а также рассказал о своих родственниках, которые принимали участие в
освобождении города от фашистов.
Юрий Назаров поднял
вопрос необходимости строительства от-дельного центрального кадетского корпуса
Ленинградской области в Гатчине. Александр Дрозденко сразу же дал поручение
заместителю председателя правительства Ленинградской области – председателю
комитета по сохранению культурного наследия Владимиру Цою определиться с
помещением.
Также Юрий Назаров рассказал, что водители маршрутов №№ 18, 18А и 100 перестали возить ветеранов бесплатно, хотя ранее эта договоренность между правительством региона и перевозчиком – компанией «Питеравто» сохранялась. Губернатор обещал разобраться в проблеме в ближайшие дни.
Бессменный председатель
общества бывших малолетних узников фашизма Вера Шефтер рассказала, что совсем
скоро общественная организация будет праздновать свое 30-летие. В общественную
организацию сегодня входит 460 человек, хотя ранее их было более двух тысяч.
Вера Шефтер поблагодарила Александра Дрозденко за идею создания нового
мемориала жертвам геноцида и рассказала о своей жизни, в частности, как
12-летней девчонкой попала в концлагерь Mayтхаyзен. А также адресовала слова
благодарности за поддержку ветеранов администрации Гатчинского района и
правительству региона.
Член Центрального штаба
Общероссийского Народного Фронта, председатель Центрального штаба движения
«Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова сказала, что основная задача молодежи –
сохранить память о подвиге советского народа, и предложила увековечить память
всех Героев Советского Союза и России, связанных с Ленинградской областью.
- Мы также хотим
запустить общественное движение «Команда 47», которое объединит организации
различной направленности, работающие для развития Ленинградской области, -
добавила она.
Александр Дрозденко
полностью поддержал эту идею, отметив, что «Команда 47» будет делать «добрые
дела» в разных сферах - проводить субботники, помогать ветеранам, поддерживать
инвалидов.
Председатель совета
Ленинградской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Советник
губернатора Юрий Олейник предложил рассмотреть вопрос размещения общественной
организации в столице Ленинградской области – городе Гатчине. Александр
Дрозденко сказал, что уже давно пора объединить все ветеранские организации для
того, чтобы в том числе наладить связь поколений.
Людмила Нещадим
продемонстрировала открытки, которые делали школьники и дошколята для ветеранов
в преддверии празднования 9 мая. Акция стартовала в 2020 году, когда из-за
пандемии они не смогли поздравить ветеранов, но с удовольствием сделали для них
своими руками открытки, вложив в них частичку души.
- Выражаю искреннюю и
глубокую благодарность всем ветеранским организациям, которые проводят большую
общественную работу, правильно воспитывая подрастающее поколение, - сказала
Людмила Нещадим.
Александр Дрозденко также
рассказал о материальной и адресной поддержке ветеранов в регионе, в том числе
с ремонтом жилой площади, и анонсировал ежегодное проведение парада войск и
техники в Гатчине в День Победы с участием делегаций из всех районов региона.
Фото Ольги Фирсовой