Он пытался выдавить глаз полицейскому

Он пытался выдавить глаз полицейскому

На сотрудников патрульно-постовой службы набросился задержанный. Ему вчинили штраф, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Рубрики : Криминал     11 May 2021

6-го мая, поздно вечером, полицейский экипаж, патрулируя Ленинградское шоссе в Коммунаре, задержал за распитие спиртного в общественном месте 26-летнего жителя Пушкина Виталия Б. При оформлении материала задержанный нецензурно ругался, угрожал полицейским физической расправой, на замечания не реагировал. В помещении дежурной части вел себя агрессивно, провоцировал драку, толкал полицейских.

Сотрудникам полиции пришлось применить физическую силу, но гражданин Б. «дал сдачи»: старшему сержанту полиции он нанес удар ногой в лицо, сержанту – головой. Другому сержанту он попытался выдавить левый глаз. В результате были применены спец. средства и составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ: неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Судья Гатчинского городского суда вынесла постановление о назначении административного наказания в отношении Виталия Б. в виде штрафа – 3000 рублей.

Материал был направлен в следственный отдел по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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