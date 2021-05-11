Он пытался выдавить глаз полицейскому

6-го мая, поздно вечером,
полицейский экипаж, патрулируя Ленинградское шоссе в Коммунаре, задержал за
распитие спиртного в общественном месте 26-летнего жителя Пушкина Виталия Б.
При оформлении материала задержанный нецензурно ругался, угрожал полицейским
физической расправой, на замечания не реагировал. В помещении дежурной части
вел себя агрессивно, провоцировал драку, толкал полицейских.
Сотрудникам полиции пришлось
применить физическую силу, но гражданин Б. «дал сдачи»: старшему сержанту
полиции он нанес удар ногой в лицо, сержанту – головой. Другому сержанту он
попытался выдавить левый глаз. В результате были применены спец. средства и
составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ: неповиновение законному распоряжению
сотрудника полиции.
Судья Гатчинского
городского суда вынесла постановление о назначении административного наказания
в отношении Виталия Б. в виде штрафа – 3000 рублей.
Материал был направлен в
следственный отдел по г. Гатчине следственного управления Следственного
комитета РФ по Ленинградской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного
дела.