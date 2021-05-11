Он пытался выдавить глаз полицейскому

6-го мая, поздно вечером, полицейский экипаж, патрулируя Ленинградское шоссе в Коммунаре, задержал за распитие спиртного в общественном месте 26-летнего жителя Пушкина Виталия Б. При оформлении материала задержанный нецензурно ругался, угрожал полицейским физической расправой, на замечания не реагировал. В помещении дежурной части вел себя агрессивно, провоцировал драку, толкал полицейских.

Сотрудникам полиции пришлось применить физическую силу, но гражданин Б. «дал сдачи»: старшему сержанту полиции он нанес удар ногой в лицо, сержанту – головой. Другому сержанту он попытался выдавить левый глаз. В результате были применены спец. средства и составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ: неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Судья Гатчинского городского суда вынесла постановление о назначении административного наказания в отношении Виталия Б. в виде штрафа – 3000 рублей.

Материал был направлен в следственный отдел по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.