О выплатах на детей от 3 до 7 лет расскажет электронный помощник

«Цифровизация социальной сферы – планомерный и важный этап нашей работы. Комитет по социальной защите сейчас представлен на всех площадках в социальных сетях, наши сотрудники отвечают на вопросы пользователей практически «24 на 7». Телеграм-бот – это еще один эффективный способ общения с получателями соцуслуг», – прокомментировала председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.

Чат-бот разработан комитетом по социальной защите населения и Центром управления регионом.

О необходимости совершенствования государственных услуг в сфере социальной защиты населения говорил Президент России Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив в апреле этого года. В частности, глава государства отметил, что необходимо исключить излишнюю документацию, сделать более человечной работу социальной сферы, выстроить все процессы, исходя из запросов и потребностей граждан.