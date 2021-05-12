О выплатах на детей от 3 до 7 лет расскажет электронный помощник

О выплатах на детей от 3 до 7 лет расскажет электронный помощник

Программа начала работать в мессенджере «Телеграм». В автоматическом режиме можно получить консультации по всем вопросам, касающимся выплаты. В частности, о том, кто имеет право на выплату, какие документы нужны для оформления пособия, за какой период учитываются доходы, причины отказа и другие. Если же ответ на вопрос не найден, то бот посоветует, куда можно обратиться за разъяснением.

Рубрики : Общество     12 May 2021

«Цифровизация социальной сферы – планомерный и важный этап нашей работы. Комитет по социальной защите сейчас представлен на всех площадках в социальных сетях, наши сотрудники отвечают на вопросы пользователей практически «24 на 7». Телеграм-бот – это еще один эффективный способ общения с получателями соцуслуг», – прокомментировала председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.

Чат-бот разработан комитетом по социальной защите населения и Центром управления регионом.

О необходимости совершенствования государственных услуг в сфере социальной защиты населения говорил Президент России Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив в апреле этого года. В частности, глава государства отметил, что необходимо исключить излишнюю документацию, сделать более человечной работу социальной сферы, выстроить все процессы, исходя из запросов и потребностей граждан.

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