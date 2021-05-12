О выплатах на детей от 3 до 7 лет расскажет электронный помощник

«Цифровизация социальной
сферы – планомерный и важный этап нашей работы. Комитет по социальной защите
сейчас представлен на всех площадках в социальных сетях, наши сотрудники
отвечают на вопросы пользователей практически «24 на 7». Телеграм-бот – это еще
один эффективный способ общения с получателями соцуслуг», – прокомментировала
председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.
Чат-бот разработан
комитетом по социальной защите населения и Центром управления регионом.
О необходимости
совершенствования государственных услуг в сфере социальной защиты населения
говорил Президент России Владимир Путин на совместном заседании президиума
Госсовета и Агентства стратегических инициатив в апреле этого года. В
частности, глава государства отметил, что необходимо исключить излишнюю
документацию, сделать более человечной работу социальной сферы, выстроить все
процессы, исходя из запросов и потребностей граждан.