Сергей Коняев: «Поддержка предпринимателей - для развития экономики»

- Сергей Васильевич, как в целом вы можете оценить выступление губернатора Александра Дрозденко в ходе расширенного заседания областного парламента по итогам 2020 года?

- В первую очередь, хочу отметить, что доклад Александра Юрьевича отчасти продолжает курс, обозначенный Владимиром Путиным в ежегодном послании президента Федеральному Собранию РФ, которое состоялось днем ранее. Владимир Путин поставил задачу перед правительством России до конца года восстановить рынок труда. Для поддержки предпринимателей будут стимулировать частные инвестиции, донастраиваться налоговое законодательство. В течение месяца правительство должно представить дополнительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Сегодня в приоритете – каждый гражданин: пенсионер, ребенок, молодая мамочка, предприниматель – каждый житель Российской Федерации. Поэтому большое количество планируемых мер поддержки вполне можно назвать адресными.

Что касается Ленинградской области, то могу однозначно сказать, что все достигнутые успехи, высокие показатели и амбициозные планы на будущее стали возможными благодаря совместной и слаженной работе Законодательного собрания и правительства региона, мы слышим и прислушиваемся друг к другу.

- Сергей Васильевич, вы возглавляете в областном парламенте постоянную комиссию по экономике, собственности, инвестициям и промышленности. С этой точки зрения, что важного прозвучало для вас в отчете Александра Дрозденко?

- Губернатор поручил сделать прозрачным доступ к госзаказу для малого и среднего бизнеса Ленинградской области, чтобы именно наши предприятия имели возможность своевременно узнавать о текущих объемах стройки и услуг и участвовать в конкурсах. Также необходимо разработать новые предложения по грантовой поддержке для предпринимателей.

- Вы согласны с этими предложениями?

- Полностью согласен. Впервые эту тему мы затронули на заседании круглого стола «Регулирующий фактор эффективности при государственных закупках малым бизнесом Ленинградской области» в феврале текущего года. Встречу инициировала как раз постоянная комиссия по экономике, собственности, инвестициям и промышленности областного парламента.

В ходе встречи мы обсудили с представителями малого и среднего предпринимательства пути решения проблем, с которыми сталкиваются бизнесмены, участвующие в госзакупках. Речь идет о том, что зачастую в аукционах и конкурсах, объявленных бюджетными учреждениями, побеждают недобросовестные поставщики услуг. При этом страдает не только заказчик, но и потерявшие заказ предприниматели, которые могли бы качественно отработать задание.

Так, компания «Мебелетта» уже двадцать лет производит мебель для учебных заведений Ленинградской области, Санкт-Петербурга и других регионов России. В последние два года, как и другие компании из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, компания «Мебелетта» все чаще сталкивается с недобросовестной конкуренцией, когда компании из других регионов побеждают в конкурсах на поставку мебели, и впоследствии привозят либо некачественный товар, либо несоответствующий техническим условиям конкурса. Школы вынуждены подписывать поставку в соответствии с контрактом под голословные обещания «допоставить и все исправить», поскольку не подписание оборачивается риском начать учебный год без мебели.

Второй момент, который позволил бы учесть интересы региона при определении победителя тендера – учет налоговой прописки производителя мебели. Поставщик мебели из Ленинградской области платит налоги в нашем регионе, что при прочих равных условиях может оказаться выгоднее для области, чем поставка по минимальной цене.

В марте текущего года мы вынесли этот вопрос на заседание комиссии по развитию предпринимательства и социальной ответственности бизнеса Общественной палаты Ленинградской области.

Мы не имеем право каким-то образом выделять ленинградских предпринимателей, так как Россия – это единое экономическое пространство, но мы можем обучать их работать с госконтрактами, правильно составлять техническое задание, обсуждается вопрос создания бесплатной площадки для торгов. Для проведения небольших по сумме госзакупок в Ленинградской области уже создан электронный магазин, работать с ним проще, на нем большой процент именно областных поставщиков, к тому же его функционал позволяет не только проводить закупки, но и выставлять на продажу свои товары.

Эту тему мы обсуждали и на Координационном совете по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при губернаторе Ленинградской области в части необходимости увеличения доли наших предпринимателей в государственных и муниципальных закупках. Александр Дрозденко предложил увеличить в этой структуре долю наших предпринимателей с 60 % до 75 %, подключить крупных закупщиков – Леноблводоканал, «Недвижимость Ленинградской области», Фонд капремонта, и обеспечить максимально простой доступ к этой площадке для бизнеса области.

- Как в целом сфера предпринимательства пережила пандемию? Пожалуй, уже можно подвести итоги.

- Несмотря на введенные ограничения, направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, отмечается рост основных показателей. Сегодня количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе составляет 64 410 предприятий. В Ленобласти значительный рост субъектов МСП произошел в разрезе средний предприятий и составил 16 %, что повлияло на численность занятых (увеличение составило почти 5000 работников или 21 %). Численность занятых в сфере МСП составила около 227 тысяч человек, что на 27 тысяч больше, чем в 2019 году. Рост численности занятых обеспечен, в том числе благодаря введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». По итогам 2020 года показатель по самозанятым выполнен на 145 % и составил 20 тысяч человек.

- Напомните, какие меры поддержки предпринимателей были приняты в 2020 году.

- Понижение ставки налога, взимаемого по упрощенной системе налогооблажения с 6 % до 1 % по 28 видам экономической деятельности, установление минимальной стоимости патента для индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере 250 рублей в месяц по 22 видам экономической деятельности. Вновь зарегистрированным ИП позволили применять нулевую налоговую ставку до 2024 года и многое другое.

Поддержка субъектов МСП осуществлялась в соответствии с подпрограммой «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленобласти», на эти цели из средств областного, федерального и муниципальных бюджетов было выделено 1 395 млн рублей. Прямая финансовая поддержка субъектам МСП в виде субсидий оказана на сумму свыше 570 млн рублей.

- Сергей Васильевич, расскажите о реализации региональных проектов.

- В рамках проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам» количество действующих микрозаймов, выданных региональной и муниципальными микрокредитными компаниями в 2020 году, составляет 710 микрозаймов, показатель выполнен на 101,7 %. Капитал региональной микрофинансовой организации был увеличен на 221 млн рублей и составляет 652 млн рублей. В рамках проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» расширяется доступ предприятий к региональному и муниципальному имуществу. Так, на 31 декабря 2020 года результат регионального проекта по дополнению перечней государственного и муниципального имущества исполнен на 115 % по сравнению с 2019 годом и в них входят 1756 объектов. По проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области на базе созданного Центра «Мой бизнес» оказал 3 807 услуг, господдержку получили 2 629 субъектов МСП и 2 450 физических лиц. В рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» продолжена информационная кампания по вовлечению в предпринимательство и обучение навыкам предпринимательской деятельности.

- Как обстоят дела в сфере потребительского рынка? Пандемия повлияла на покупательский спрос?

- Оборот розничной торговли в 2020 году увеличился по сравнению с 2019 годом на 6,5 % и составил 480,6 млрд рублей. Удельный вес розничной торговли пищевыми продуктами (включая напитки и табачные изделия) составил 46 % (в 2019 – 47 %), непродовольственными товарами – 54 % (в 2019 – 53 %). Оборот общественного питания уменьшился по сравнению с 2019 годом на 29,4 % и составил 13,5 млрд рублей. Объем бытовых услуг, оказанных населению, составил 5,85 млрд рублей (уменьшился на 15,5 %).

Продолжилась реализация признанной на всероссийском уровне одной из лучших практики «Автолавки в село», направленной на обеспечение населения товарами первой необходимости, а также поддержка и развитие малоформатной торговли. Количество субъектов народных художественных промыслов и ремесленной деятельности за два года увеличилось более чем в 2 раза. В целях оказания им финансовой поддержки увеличен размер субсидий на возмещение части затрат на производство: с 9,2 млн рублей в 2019 году до 12 млн рублей в 2020 году.

Основной задачей на 2021 год и последующие годы остается формирование в поселениях комфортной потребительской среды с помощью развития всех форматов торговли, максимального выбора ассортимента товаров и торговых операторов на любой вкус потребителя.