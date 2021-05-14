Музеи готовятся удивлять

Специальные программы
подготовили музей-усадьба «Приютино» во Всеволожске, музей-заповедник «Прорыв
блокады Ленинграда» в Кировске, музей «Кобона: Дорога Жизни» в деревне Кобона,
Музей истории города Шлиссельбурга, Тосненский историко-краеведческий музей.
Для посетителей распахнет
двери Музей «А.В. Суворов в Новой Ладоге», Лодейнопольский
историко-краеведческий музей, Подпорожский историко-краеведческий музей,
Пикалевский краеведческий музей, Тихвинский историко-мемориальный и
архитектурно-художественный музей, Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова в
Тихвине, Киришский историко-краеведческий музей, Музей истории города Волхова.
Жителей и гостей
Ленинградской области ждут музей-усадьба «Суйда», музей «Домик няни А.С.
Пушкина», музей «Дом станционного смотрителя», Музей-усадьба «Рождествено»,
Лужский историко-краеведческий музей, Музей-усадьба Н.К. Рериха, Кингисеппский
историко-краеведческий музей, Сланцевский историко-краеведческий музей,
Ивангородский музей, музей «Копорская крепость» Сосновоборский художественный
музей современного искусства и музей-крепость «Корела».