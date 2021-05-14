«Старт» и «Франшиза» – специальные программы для начинающих бизнесменов

В нашем регионе государственную поддержку, в том числе начинающим предпринимателям, действующим до одного года, предоставляет Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области. В 2021 году Фондом и муниципальными микрофинансовыми организациями заключено уже более 40 договоров на микрозаймы для тех, кто недавно открыл бизнес.

Для начинающих Фондом разработаны специальные финансовые продукты «Старт» и «Франшиза». Чтобы получить заемные средства по этим программам, предприниматель должен быть зарегистрирован на территории Ленинградской области и действовать не менее 3 месяцев, но не более одного года.

Участники программы «Старт» могут получить микрозаймы от 50 тыс. рублей до 1 млн рублей под 5% годовых. Одно из основных условий, при которых предоставляются средства: должна быть представлена бизнес-идея, оформленная в обоснованный бизнес-план. В этом предпринимателям помогут специалисты в муниципальных организациях инфраструктуры поддержки, которые действуют практически в каждом районе Ленинградской области. Микрозаймы по программе «Старт» выдаются без комиссий, а проценты начисляются на фактический остаток задолженности. Срок займа составляет не более 36 месяцев (в период действия режима повышенной готовности не более 24 месяцев). Заявки в Фонде рассматриваются не более 10 дней с момента подачи полного пакета документов.

В том случае, когда начинающий предприниматель решил купить готовый бизнес по франшизе, и ему не хватает собственных средств, то можно воспользоваться микрофинансовым продуктом «Франшиза» и получить средства в сумме от 50 тыс. рублей до 2 млн рублей под 5 % годовых. Использовать финансовую поддержку можно на оплату паушального взноса (единоразового платежа, который покупатель франшизы платит ее владельцу), программного обеспечения, оборудования или расходов на рекламу согласно договору концессии.

С подробной информацией о микрофинансовых продуктах Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области можно ознакомиться на сайте Фонда www.813.ru по ссылке https://813.ru/podderzhka/finansovaya/mfo-i-rgo/mikrozaymy/ или по телефону 8 (812) 309-46-88, доб. 190.