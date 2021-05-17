«А если очень повезёт тебя дорога приведёт на славный Черноморский флот…»

Митинг по случаю отправки ребят в Вооруженные Силы прошел в сквере у Гатчинского военкомата, возле памятника воинам-интернационалистам.

Новоиспеченных бойцов российской армии напутствовали заслуженные военные: почетный гражданин города Гатчины, депутат Совета депутатов г. Гатчины, заместитель председателя Гатчинского морского собрания Юрий Иванович Назаров, председатель Ленинградской региональной организации «Союз ветеранов Афганистана» полковник Сергей Николаевич Трунов.

Председатель правления Гатчинской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Александр Давыдов в своем выступлении отметил, что сегодняшние новобранцы вернутся через год совсем другими людьми – изменятся и обликом, и мыслями. «Год пролетит быстро, но вы будете вспоминать эти 365 дней всю жизнь, по праву отмечая воинские праздники. Посмотрите, сколько здесь собралось провожающих! – мы должны спать спокойно под вашей защитой», – сказал Александр Николаевич.

На митинге выступила мама одного из призывников, и мама бойца, который уже отслужил и вернулся: главный специалист сектора по молодежной политике гатчинского спорткомитета Инга Давыдовская совсем недавно отправляла сына в армию. По словам Инги Геннадьевны, этот год был непростой и для солдата-срочника, и для его мамы, но пролетел он очень быстро.

Все выступавшие желали ребятам успешной службы, хорошо проявить себя в Вооруженных Силах и достойно представлять Гатчину – город воинской славы.

Восемь новобранцев будут служить в войсках национальной гвардии и на флоте. Те, кто идет в сухопутные войска, будут проходить службу в Ленинградской области. Моряки отправятся в Калининград и в Севастополь – на Балтийский и Черноморский флот. Эти ребята подготовлены – у них есть морская специальность, и они сами изъявили желание пойти на флот.

Под марш «Прощание славянки» в исполнении гатчинского эстрадно-духового оркестра призывники погрузились в автобус и отбыли в областной военкомат. На руке у каждого – традиционный подарок новобранцу: часы с символикой Гатчины.

Екатерина Дзюба