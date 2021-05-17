Регион усиливает «антиковидные» меры

По данным Роспотребнадзора, за неделю
отмечен прирост пациентов, госпитализируемых с коронавирусом и внебольничной
пневмонией. Так, за прошедшую неделю в больницы региона было госпитализировано
388 человек, что на 64 пациента больше, чем на прошлой неделе.
Сегодня в Ленинградской области развернуто
788 коек для пациентов с коронавирусом, при этом 145 из них свободны.
Напомним, на данный момент распределение
районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:
• в «красной» зоне – Выборгский,
Гатчинский, Киришский Тихвинский, Сланцевский районы;
• в «желтой» зоне – Всеволожский,
Бокситогорский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский, Подпорожский,
Тосненский районы;
• в «зеленой» зоне – Волховский,
Волосовский Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский районы и Сосновый Бор.