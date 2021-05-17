Регион усиливает «антиковидные» меры

По данным Роспотребнадзора, за неделю отмечен прирост пациентов, госпитализируемых с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Так, за прошедшую неделю в больницы региона было госпитализировано 388 человек, что на 64 пациента больше, чем на прошлой неделе.

Сегодня в Ленинградской области развернуто 788 коек для пациентов с коронавирусом, при этом 145 из них свободны.

Напомним, на данный момент распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:

• в «красной» зоне – Выборгский, Гатчинский, Киришский Тихвинский, Сланцевский районы;

• в «желтой» зоне – Всеволожский, Бокситогорский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский, Подпорожский, Тосненский районы;

• в «зеленой» зоне – Волховский, Волосовский Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский районы и Сосновый Бор.