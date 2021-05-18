Конкурс патриотической песни «День России»

Основной целью конкурса является развитие и популяризация отечественной культуры, современного искусства и народного художественного творчества.

К участию в конкурсе приглашаются граждане всех стран мира, одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые участники в возрасте от 3 лет и выше: школьники, учащиеся, студенты, кадеты казачьих и иных корпусов и классов, военнослужащие войсковых частей, силовых структур, курсанты высших военных учебных заведений и училищ, творческие коллективы общественных организаций и государственных учреждений, поэты, молодые авторы и исполнители произведений в песенном, музыкально–инструментальном и хореографическом жанрах народного творчества, проживающие как в странах постсоветского пространства, СНГ и Российской Федерации. Каждый участник конкурса представляет любое количество произведений.

Номинации конкурса:

- «Вокал» - от 3-х лет и без ограничения возраста;

- «Песни из репертуара Филиппа Киркорова» от 3-х лет и без ограничения возраста.

- «Песни из репертуара Иосифа Кобзона» от 3-х лет и без ограничения возраста.

- «Художественное слово» - от 3-х лет и без ограничения возраста;

- «Музыкально-инструментальное искусство» - от 3-х лет и без ограничения возраста;

- «Хореография» от 3-х лет и без ограничения возраста;

- «Авторская песня» от 3-х лет и без ограничения возраста;

- «Оригинальный жанр» от 7-и лет и без ограничения возраста.

- «Разговорный жанр» (классический и юмористический) от 3-хлет и без ограничения возраста.

Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург,

Дата проведения: 12 июня 2021г.

Начало: 13.00 час.

Дата подачи заявок: с 01 апреля 2021 года до 11 июня 2021г. /включительно/

Заявки и видео своих выступлений необходимо отправлять по электронному адресу: aragorn-studio@mail.ru

Подробности участия можно узнать:

телефон/факс: +7 (812) 431-35-17, +7(812) 575-58-08; мобильный: +7 (967) 535-15-51

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Веб-сайт: https://soyuz-kultura.com/node/980

E-mail: aragorn-studio@mail.ru