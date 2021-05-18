Конкурс патриотической песни «День России»

Основной целью конкурса является
развитие и популяризация отечественной культуры,
современного искусства и
народного художественного творчества.
К участию
в конкурсе приглашаются
граждане всех стран
мира, одаренные дети, подростки,
творческая молодежь и
взрослые участники в возрасте от 3 лет и выше: школьники, учащиеся,
студенты, кадеты казачьих
и иных корпусов
и классов, военнослужащие войсковых
частей, силовых структур,
курсанты высших военных учебных
заведений и училищ,
творческие коллективы
общественных организаций и
государственных учреждений, поэты,
молодые авторы и исполнители
произведений в песенном,
музыкально–инструментальном
и хореографическом жанрах
народного творчества,
проживающие как в
странах постсоветского пространства,
СНГ и Российской Федерации. Каждый
участник конкурса
представляет любое количество произведений.
Номинации конкурса:
- «Вокал» - от 3-х лет и
без ограничения возраста;
- «Песни из
репертуара Филиппа Киркорова»
от 3-х лет и без ограничения возраста.
- «Песни из
репертуара Иосифа Кобзона»
от 3-х лет
и без ограничения возраста.
- «Художественное слово»
- от 3-х
лет и без
ограничения возраста;
-
«Музыкально-инструментальное искусство»
- от 3-х лет и без ограничения возраста;
- «Хореография» от 3-х
лет и без ограничения возраста;
- «Авторская песня» от
3-х лет и без ограничения возраста;
- «Оригинальный жанр» от 7-и лет и без ограничения возраста.
- «Разговорный
жанр» (классический и юмористический) от 3-хлет и без ограничения
возраста.
Место проведения: Россия,
г. Санкт-Петербург,
Дата проведения: 12 июня
2021г.
Начало: 13.00 час.
Дата подачи заявок: с 01
апреля 2021 года до 11 июня 2021г. /включительно/
Заявки и видео своих
выступлений необходимо отправлять по электронному адресу: aragorn-studio@mail.ru
Подробности участия можно
узнать:
телефон/факс: +7 (812)
431-35-17, +7(812) 575-58-08; мобильный: +7 (967) 535-15-51
Группа «Вконтакте»: https://vk.com/club204458731
Веб-сайт: https://soyuz-kultura.com/node/980
E-mail: aragorn-studio@mail.ru