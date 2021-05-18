Конкурс патриотической песни «День России»

Конкурс патриотической песни «День России»

Стартовал прием заявок на Всероссийский ежегодный открытый дистанционный (online) музыкальный фестиваль-конкурс военной и патриотической песни «День России!» посвященный Дню России, проводимый в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу».

Рубрики : Культура     18 May 2021

Основной целью конкурса  является  развитие  и  популяризация отечественной  культуры,  современного  искусства  и  народного художественного творчества.

К  участию  в  конкурсе  приглашаются  граждане  всех  стран  мира, одаренные  дети,  подростки,  творческая  молодежь  и  взрослые  участники  в возрасте от 3 лет и выше: школьники,  учащиеся,  студенты,  кадеты  казачьих  и  иных  корпусов  и классов,  военнослужащие  войсковых  частей,  силовых  структур,  курсанты высших  военных  учебных  заведений  и  училищ,  творческие  коллективы общественных  организаций  и  государственных  учреждений,  поэты,  молодые авторы  и  исполнители  произведений  в  песенном,  музыкально–инструментальном  и  хореографическом  жанрах  народного  творчества, проживающие  как  в  странах  постсоветского  пространства,  СНГ  и  Российской Федерации.  Каждый  участник конкурса  представляет  любое  количество произведений.

Номинации конкурса:

- «Вокал» - от 3-х лет и без ограничения возраста;

- «Песни  из  репертуара  Филиппа  Киркорова»  от  3-х  лет и без ограничения возраста.

- «Песни  из  репертуара  Иосифа  Кобзона»  от  3-х  лет  и  без ограничения возраста.

- «Художественное  слово»  -  от  3-х  лет  и  без  ограничения возраста;

- «Музыкально-инструментальное искусство»   -   от   3-х лет и без ограничения возраста;

- «Хореография» от 3-х лет и без ограничения возраста;

- «Авторская песня» от 3-х лет и без ограничения возраста;

- «Оригинальный  жанр»  от   7-и  лет   и   без   ограничения возраста.

-  «Разговорный  жанр»  (классический  и юмористический) от 3-хлет и без ограничения возраста.

Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург,

Дата проведения: 12 июня 2021г.

Начало: 13.00 час.

Дата подачи заявок: с 01 апреля 2021 года до 11 июня 2021г. /включительно/

Заявки и видео своих выступлений необходимо отправлять по электронному адресу: aragorn-studio@mail.ru

Подробности участия можно узнать:

телефон/факс: +7 (812) 431-35-17, +7(812) 575-58-08; мобильный: +7 (967) 535-15-51

Группа  «Вконтакте»: https://vk.com/club204458731

Веб-сайт:  https://soyuz-kultura.com/node/980

E-mail:  aragorn-studio@mail.ru

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