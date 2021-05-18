Начинающих фермеров поддержат грантами

Региональный проект разработан по предложению
губернатора региона Александра Дрозденко в связи с завершением финансирования
федерального гранта «Начинающий фермер».
В областном бюджете на «Ленинградский фермер»
предусмотрено 50 млн рублей.
«Для развития малых форм хозяйствования в
Ленинградской области разработан большой комплекс мер государственной
поддержки. Фермеры имеют доступ ко всем видам господдержки, которых около 40,
более того, часть субсидий специально предусмотрены для фермеров. К федеральным
программам мы разработали свои, областные гранты — «Ленинградский гектар» и
теперь — «Ленинградский фермер», – рассказал заместитель председателя
правительства Ленинградской области — председатель комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
На конкурс «Ленинградский фермер» приглашаются
начинающие фермеры, занимающиеся производством и переработкой продукции
растениеводства и животноводства. Максимальная сумма гранта – 5 млн рублей.
Средства могут быть потрачены на разработку проекта и строительство
производственных зданий, подключение их к инженерным сетям, приобретение
животных, техники, оборудования, транспорта.
Прием документов проходит с 19 мая по 21 июня 2021
года. Затем состоится заседание многопрофильной конкурсной комиссии, где
претенденты на грант будут защищать свои бизнес-планы развития хозяйства.