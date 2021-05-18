Начинающих фермеров поддержат грантами

Региональный проект разработан по предложению губернатора региона Александра Дрозденко в связи с завершением финансирования федерального гранта «Начинающий фермер».

В областном бюджете на «Ленинградский фермер» предусмотрено 50 млн рублей.

«Для развития малых форм хозяйствования в Ленинградской области разработан большой комплекс мер государственной поддержки. Фермеры имеют доступ ко всем видам господдержки, которых около 40, более того, часть субсидий специально предусмотрены для фермеров. К федеральным программам мы разработали свои, областные гранты — «Ленинградский гектар» и теперь — «Ленинградский фермер», – рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

На конкурс «Ленинградский фермер» приглашаются начинающие фермеры, занимающиеся производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства. Максимальная сумма гранта – 5 млн рублей. Средства могут быть потрачены на разработку проекта и строительство производственных зданий, подключение их к инженерным сетям, приобретение животных, техники, оборудования, транспорта.

Прием документов проходит с 19 мая по 21 июня 2021 года. Затем состоится заседание многопрофильной конкурсной комиссии, где претенденты на грант будут защищать свои бизнес-планы развития хозяйства.