Общество «Знание» запускает марафон

Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: Санкт-Петербург — история и культуру, Сочи — спорт, Новосибирск — науку и технологии, Нижний Новгород — индустрию и промышленность и Казань — информационные технологии.

Спикерами марафона «Новое знание» станут более 150 человек: российские и зарубежные деятели науки, культуры, искусства, государственного управления, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний, а также спортсмены и успешные предприниматели. Среди них режиссер Тимур Бекмамбетов, руководитель Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист-виртуоз Денис Мацуев, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, профессор СПБГУ Татьяна Черниговская, телеведущий Владимир Познер и другие.

Подключиться к трансляции могут все желающие.