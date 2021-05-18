Общество «Знание» запускает марафон

Каждый город представит одно из направлений
просветительской деятельности: Санкт-Петербург — история и культуру, Сочи —
спорт, Новосибирск — науку и технологии, Нижний Новгород — индустрию и
промышленность и Казань — информационные технологии.
Спикерами марафона «Новое знание» станут более 150
человек: российские и зарубежные деятели науки, культуры, искусства,
государственного управления, топ-менеджеры ведущих российских и международных
компаний, а также спортсмены и успешные предприниматели. Среди них режиссер
Тимур Бекмамбетов, руководитель Академии русского балета им. А. Я. Вагановой
Николай Цискаридзе, пианист-виртуоз Денис Мацуев, пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, профессор СПБГУ
Татьяна Черниговская, телеведущий Владимир Познер и другие.
Подключиться к трансляции могут все желающие.