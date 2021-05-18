Общество «Знание» запускает марафон

Общество «Знание» запускает марафон

Просветительский марафон «Новое знание» пройдет 20-22 мая. В рамках марафона запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Мероприятия состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде.

Рубрики : Общество     18 May 2021

Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: Санкт-Петербург — история и культуру, Сочи — спорт, Новосибирск — науку и технологии, Нижний Новгород — индустрию и промышленность и Казань — информационные технологии. 

Спикерами марафона «Новое знание» станут более 150 человек: российские и зарубежные деятели науки, культуры, искусства, государственного управления, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний, а также спортсмены и успешные предприниматели. Среди них режиссер Тимур Бекмамбетов, руководитель Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист-виртуоз Денис Мацуев, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, профессор СПБГУ Татьяна Черниговская, телеведущий Владимир Познер и другие.

Подключиться к трансляции могут все желающие.

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