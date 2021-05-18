С солью против пыли

Он продлится до осени. Жители и гости Ленинградской области могут оставлять свои заявки на обеспыливание по телефону круглосуточной «горячей линии» «Ленавтодора» 8(812)251-42-84 либо через Инстаграм @dorogi_lo.

Для того чтобы пыль не поднималась вверх после проезда транспорта, дорожные службы используют особый солевой раствор. Его состав подбирается так, чтобы мельчайшие капли воды с солью быстро пропитывали грунт и уплотняли его. Таким образом, пыль получается запертой в солевой корке.

В течение лета обеспыливание, как правильно, проводится до четырех раз. Регулярное обеспыливание способствует тому, что движение транспорта через населенные пункты не доставляет неудобств жителям. Важно, что малая концентрация дорожной соли не несет негативного влияния на окружающую среду.

Работы ведутся районными дорожными ремонтно-строительными управлениями (ДРСУ) в рамках государственных контрактов на содержание областных магистралей. Контролируется эта работа «Ленавтодором».

Общая протяженность сети региональных дорог в Ленинградской области составляет почти около девяти тысяч километров, из которых три тысячи с грунтовым и гравийным покрытием.