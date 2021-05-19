Цифровой спорт в Ленинградской области

Кроме того, появятся личные кабинеты спортсменов и тренеров и электронные журналы, которые помогут контролировать работу государственных спортивных учреждений.

«Создание цифровой платформы позволит автоматизировать отчетность и документооборот, что существенно повысит качество работы и даст возможность оперативно получать статистику по показателям спортсменов, популярность направлений и многое другое», — рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Дмитрий Иванов.

Цифровизация отрасли включена в стратегию развития спорта до 2030 года, разработанную в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», который входит в состав нацпроекта «Демография». Стратегия нацелена на качественное развитие спортивной отрасли, по словам Президента России Владимира Путина на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в октябре прошлого года, «чтобы регулярные занятия физической культурой стали устойчивой привычкой, естественной нормой, образом жизни большинства людей в нашем обществе».