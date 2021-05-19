Цифровой спорт в Ленинградской области

Кроме того, появятся
личные кабинеты спортсменов и тренеров и электронные журналы, которые помогут
контролировать работу государственных спортивных учреждений.
«Создание цифровой
платформы позволит автоматизировать отчетность и документооборот, что
существенно повысит качество работы и даст возможность оперативно получать
статистику по показателям спортсменов, популярность направлений и многое
другое», — рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту
Ленинградской области Дмитрий Иванов.
Цифровизация отрасли
включена в стратегию развития спорта до 2030 года, разработанную в рамках
федерального проекта «Спорт — норма жизни», который входит в состав нацпроекта
«Демография». Стратегия нацелена на качественное развитие спортивной отрасли,
по словам Президента России Владимира Путина на заседании Совета по развитию
физической культуры и спорта в октябре прошлого года, «чтобы регулярные занятия
физической культурой стали устойчивой привычкой, естественной нормой, образом
жизни большинства людей в нашем обществе».