Агитбригада поздравила ветеранов Сяськелевского поселения

Педагогический коллектив Сяськелевской детской школы искусств решил исправить это положение. При поддержке администрации Сяськелевского поселения в лице Е.Е. Федоровой и коллектива Сяськелевского информационно-досугового центра в лице М.А. Федоровой и Н.С. Степановой была создана творческая агитбригада.

Агитбригады в Великой Отечественной войне – это выездные театрально-концертные коллективы, выступающие со спектаклями и сборными концертными программами в прифронтовых районах и военизированных учреждениях тыла. Их главная задача - поддержание духа бойцов.

Учащиеся школы под руководством преподавателей Д.В. Алгаевой, К.Е. Андреевой, А.А. Дорофеевой и Н.Г. Кирилиной подготовили театрализованный концерт под названием «Один день в том самом году, в том самом госпитале». 10 мая под песни фронтовых лет и с красными флагами в руках агитбригада объехала несколько деревень поселения -Большое Ондрово, Старые Низковицы, Фьюнатово и Жабино.

Ребята пели, читали стихи, танцевали, если солдатскую кашу и даже смогли услышать воспоминания ветерана Великой Отечественной войны.

В общей сложности артисты собрали на своих выступлениях больше 150 человек. Услышали слова благодарности и восхищения от зрителей. Учащиеся проявили желание и в дальнейшем продолжать такие концерты, чтобы дарить зрителям атмосферу праздника.

Мы благодарим всех, кто пришёл и поддержал нас своими аплодисментами. Мы обещаем, что юная агитбригада Сяськелевской детской школы искусств обязательно вернётся к вам в следующем победном мае!

Н.Г. Кирилина