Агитбригада поздравила ветеранов Сяськелевского поселения

Педагогический коллектив Сяськелевской детской школы искусств решил исправить это положение. При поддержке администрации Сяськелевского поселения в лице Е.Е. Федоровой и коллектива Сяськелевского информационно-досугового центра в лице М.А. Федоровой и Н.С. Степановой была создана творческая агитбригада.
Агитбригады в Великой Отечественной войне – это выездные
театрально-концертные коллективы, выступающие со спектаклями и сборными
концертными программами в прифронтовых районах и военизированных учреждениях
тыла. Их главная задача - поддержание духа бойцов.
Учащиеся школы под руководством преподавателей Д.В. Алгаевой,
К.Е. Андреевой, А.А. Дорофеевой и Н.Г. Кирилиной подготовили театрализованный
концерт под названием «Один день в том самом году, в том самом госпитале». 10
мая под песни фронтовых лет и с красными флагами в руках агитбригада объехала
несколько деревень поселения -Большое Ондрово, Старые Низковицы, Фьюнатово и
Жабино.
Ребята пели, читали стихи, танцевали, если солдатскую кашу и
даже смогли услышать воспоминания ветерана Великой Отечественной войны.
В общей сложности артисты собрали на своих выступлениях
больше 150 человек. Услышали слова благодарности и восхищения от зрителей. Учащиеся
проявили желание и в дальнейшем продолжать такие концерты, чтобы дарить
зрителям атмосферу праздника.
Мы благодарим всех, кто пришёл и поддержал нас своими
аплодисментами. Мы обещаем, что юная агитбригада Сяськелевской детской школы
искусств обязательно вернётся к вам в следующем победном мае!