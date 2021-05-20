Дороги в области будут ремонтировать по ночам

Речь идет о ремонте на дорогах Новый Петергоф — Низино — Сашино в Ломоносовском районе, Волосово — Копорье в Волосовском районе (от Волосово до Гомонтово и от Лашковиц в сторону Копорья), Осиновая Роща — Магистральная (от границы с Санкт-Петербургом до Вартемяг через Дранишники), Красное Село — Гатчина — Павловск (от Виллозей до Вайялово), Проба — Лепсари — Борисова Грива (от Лепсари до примыкания к бывшему «Северному полукольцу») и Санкт-Петербург — Ручьи (от КАДа до конца Большой Ижоры).

C 1 июня стартует долгожданное обновление Никольского шоссе в Тосненском районе (дорога Ям-Ижора — Никольское от федеральной трассы М-10 «Россия»).

«Чтобы максимально не доставлять неудобств автомобилистам из-за ограничений движения, подрядные организации получили указание готовиться работать по ночам. Дорожный сезон в этом году в Ленинградской области очень насыщенный», — отметил глава регионального дорожного комитета Денис Седов.

При ремонте участка дороги Проба — Лепсари — Борисова Грива будет применена регенерация грунтов (так называемый холодный ресайклинг). Это зарекомендовавшая себя технология полного избавления грунтовых и гравийных дорог от пыли путем правильного смешивания цемента, старых слоев дорожной одежды и битумной эмульсии. В итоге получается асфальтогранулобетонная смесь, которая затем разравнивается и уплотняется.

Всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ленинградской области в этом году планируется обновить порядка 110 км региональных трасс.





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