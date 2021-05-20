Дороги в области будут ремонтировать по ночам

Речь идет о ремонте на
дорогах Новый Петергоф — Низино — Сашино в Ломоносовском районе, Волосово —
Копорье в Волосовском районе (от Волосово до Гомонтово и от Лашковиц в сторону
Копорья), Осиновая Роща — Магистральная (от границы с Санкт-Петербургом до
Вартемяг через Дранишники), Красное Село — Гатчина — Павловск (от Виллозей до
Вайялово), Проба — Лепсари — Борисова Грива (от Лепсари до примыкания к бывшему
«Северному полукольцу») и Санкт-Петербург — Ручьи (от КАДа до конца Большой
Ижоры).
C 1 июня стартует
долгожданное обновление Никольского шоссе в Тосненском районе (дорога Ям-Ижора
— Никольское от федеральной трассы М-10 «Россия»).
«Чтобы максимально не
доставлять неудобств автомобилистам из-за ограничений движения, подрядные
организации получили указание готовиться работать по ночам. Дорожный сезон в
этом году в Ленинградской области очень насыщенный», — отметил глава
регионального дорожного комитета Денис Седов.
При ремонте участка
дороги Проба — Лепсари — Борисова Грива будет применена регенерация грунтов
(так называемый холодный ресайклинг). Это зарекомендовавшая себя технология
полного избавления грунтовых и гравийных дорог от пыли путем правильного
смешивания цемента, старых слоев дорожной одежды и битумной эмульсии. В итоге
получается асфальтогранулобетонная смесь, которая затем разравнивается и
уплотняется.
Всего в рамках
национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ленинградской области
в этом году планируется обновить порядка 110 км региональных трасс.
#нацпроект47