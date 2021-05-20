Гатчина принимает XIV творческий фестиваль «Шаг навстречу!»

Основная идея фестиваля - предоставление лучших концертных площадок и творческих мастерских для раскрытия талантов и выявления профессионально ориентированных участников проекта - одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья.

Более 300 участников из 52 регионов Российской Федерации представят свое мастерство в исполнительском и вокальном жанре, в художественном и декоративно-прикладном направлениях, жестовом пении, хореографии и художественном чтении.

В рамках фестиваля состоится концерт участников – лауреатов телевизионного конкурса «Ты супер!», Международного фестиваля «Белая трость», представителей лучших коллективов детей с ограниченными возможностями Ленинградской области.

В фойе киноконцертного зала «Победа» будет представлена выставка художественных и декоративно-прикладных работ участников фестиваля «Шаг навстречу!» из Ленинградской области, в том числе участников онлайн проекта «Вместе можем всё!».