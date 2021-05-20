Гатчина принимает XIV творческий фестиваль «Шаг навстречу!»

Основная
идея фестиваля - предоставление лучших концертных площадок и творческих
мастерских для раскрытия талантов и выявления профессионально ориентированных
участников проекта - одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья.
Более
300 участников из 52 регионов Российской Федерации представят свое мастерство в
исполнительском и вокальном жанре, в художественном и декоративно-прикладном
направлениях, жестовом пении, хореографии и художественном чтении.
В
рамках фестиваля состоится концерт участников – лауреатов телевизионного
конкурса «Ты супер!», Международного фестиваля «Белая трость», представителей
лучших коллективов детей с ограниченными возможностями Ленинградской области.
В
фойе киноконцертного зала «Победа» будет представлена выставка художественных и
декоративно-прикладных работ участников фестиваля «Шаг навстречу!» из
Ленинградской области, в том числе участников онлайн проекта «Вместе можем
всё!».