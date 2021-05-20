«Гатчинские пробежки» устроили первый акватлон

Беговая трасса акватлона проходила в рекреационной части города Гатчина – лесопарках «Орлова роща» и «Зверинец». Несмотря на непростые погодные условия, организаторы постарались обеспечить максимальную безопасность на трассе. Вся дистанция была проверена и размечена. Одновременно на трассе работало 15 маршалов, обеспечивающих контроль и безопасность. Веломаршал сопровождал атлетов по всей дистанции.

Водный этап проходил в шаговой доступности – в бассейне «Волна», где участники сначала имели возможность провести разминку на воде, а потом приступить к соревнованиям по предварительно сформированным заплывам.

По итогам соревнований абсолютными победителями первого акватлона на «Волне Гатчинских Пробежек» на дистанции 500 м/50 м (дети) стали Вениамин Матюнин и Галина Жалнина, на втором месте – Степан Краянов и Александра Кушкина, третье место заняли Максим Челноков и Алиса Рыжова.

На дистанции 1 км/100 м (взрослые) первое место заняли Вадим Архипов и Марина Рябинина, на втором месте – Иван Фомин и Ульяна Слипченко, на третьем месте – Станислав Тучин и Мария Сергеева.

На дистанции 2,5 км/500 м (взрослые) победили Александр Сальников и Екатерина Крутова, второе место заняли Серж Иванов и Ольга Лихач, бронзу завоевали Виктор Ромкин и Елизавета Долина.

На дистанции 5 км/1000 м (взрослые) первое завоевали Дмитрий Анчуков и Ольга Дмитриева, на втором месте – Сергей Морозов и Татьяна Александрова, на третьем месте – Дмитрий Травкин и Анна Астафьева.

В соревнованиях приняли участия представители 38 спортивных команд. Самыми массовыми клубами были признаны SBR88 (18 участников), Гатчинская ДЮСШ № 2 (11 участников) и «Гатчинские пробежки» (9 участников).

Акватлон «На Волне Гатчинских Пробежек» является новым форматом соревнований для Гатчины и стал интересным испытанием и большим опытом для команды «Гатчинских пробежек». В разработке концепции соревнований приняла участие вся команда. По словам организаторов, целью проведения соревнований было создание условий доступности и привлекательности акватлона, как дополнительного стимула к систематическим занятиям физической культурой и спортом, для вовлечения в систему здорового образа жизни.

Акватлон «На волне Гатчинских пробежек» благодарит всех участников и болельщиков, спонсоров и партнеров, волонтеров и судей за командную работу и неравнодушие.

Фото Albina Hallakas