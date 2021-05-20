«Гатчинские пробежки» устроили первый акватлон

Беговая трасса акватлона
проходила в рекреационной части города Гатчина – лесопарках «Орлова роща» и
«Зверинец». Несмотря на непростые погодные условия, организаторы постарались
обеспечить максимальную безопасность на трассе. Вся дистанция была проверена и
размечена. Одновременно на трассе работало 15 маршалов, обеспечивающих контроль
и безопасность. Веломаршал сопровождал атлетов по всей дистанции.
Водный этап проходил в
шаговой доступности – в бассейне «Волна», где участники сначала имели
возможность провести разминку на воде, а потом приступить к соревнованиям по
предварительно сформированным заплывам.
По итогам соревнований
абсолютными победителями первого акватлона на «Волне Гатчинских Пробежек» на
дистанции 500 м/50 м (дети) стали Вениамин Матюнин и Галина Жалнина, на втором
месте – Степан Краянов и Александра Кушкина, третье место заняли Максим
Челноков и Алиса Рыжова.
На дистанции 1 км/100 м
(взрослые) первое место заняли Вадим Архипов и Марина Рябинина, на втором месте
– Иван Фомин и Ульяна Слипченко, на третьем месте – Станислав Тучин и Мария
Сергеева.
На дистанции 2,5 км/500 м
(взрослые) победили Александр Сальников и Екатерина Крутова, второе место
заняли Серж Иванов и Ольга Лихач, бронзу завоевали Виктор Ромкин и Елизавета
Долина.
На дистанции 5 км/1000 м
(взрослые) первое завоевали Дмитрий Анчуков и Ольга Дмитриева, на втором месте
– Сергей Морозов и Татьяна Александрова, на третьем месте – Дмитрий Травкин и
Анна Астафьева.
В соревнованиях приняли
участия представители 38 спортивных команд. Самыми массовыми клубами были
признаны SBR88 (18 участников), Гатчинская ДЮСШ № 2 (11 участников) и
«Гатчинские пробежки» (9 участников).
Акватлон «На Волне
Гатчинских Пробежек» является новым форматом соревнований для Гатчины и стал
интересным испытанием и большим опытом для команды «Гатчинских пробежек». В
разработке концепции соревнований приняла участие вся команда. По словам
организаторов, целью проведения соревнований было создание условий доступности
и привлекательности акватлона, как дополнительного стимула к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, для вовлечения в систему здорового
образа жизни.
Акватлон «На волне
Гатчинских пробежек» благодарит всех участников и болельщиков, спонсоров и
партнеров, волонтеров и судей за командную работу и неравнодушие.
Фото Albina Hallakas