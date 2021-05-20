«Хоровод дружбы» объединил и накормил

Организаторами
мероприятия выступили Совет женщин и администрация Таицкого поселения, Таицкий
культурно-досуговый центр при участии финалисток конкурса «Миссис
Гатчина-2021».
С приветственным словом к
гостям фестиваля обратились председатель Женского совета Гатчинского района
Елена Бабий, глава Таицкого поселения Тамара Павлова и главный редактор
телеканала «Ореол 47» и газеты «Гатчина-Инфо» Галина Паламарчук.
Гости праздника получили
возможность продегустировать блюда финской, украинской, армянской, казахской,
узбекской и русской кухонь. По отзывам, все было очень вкусно и невероятно
красиво оформлено.
Во время дегустации на
сцене перед Домом культуры продолжался концерт, в ходе которого местные
творческие коллективы развлекали гостей песням и танцами. Каждый номер был
посвящен культуре народа каждой из стран - участниц фестиваля. Рукодельницы
поселка Тайцы продемонстрировали красивые светильники, броши, деревянные
игрушки.
Организаторы фестиваля
«Хоровод дружбы» выражают уверенность в том, что он станет традиционным и будет
собирать каждый год все большее количество участников.
Фото: Женский совет Гатчинского
района