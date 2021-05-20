«Хоровод дружбы» объединил и накормил

Организаторами мероприятия выступили Совет женщин и администрация Таицкого поселения, Таицкий культурно-досуговый центр при участии финалисток конкурса «Миссис Гатчина-2021».

С приветственным словом к гостям фестиваля обратились председатель Женского совета Гатчинского района Елена Бабий, глава Таицкого поселения Тамара Павлова и главный редактор телеканала «Ореол 47» и газеты «Гатчина-Инфо» Галина Паламарчук.

Гости праздника получили возможность продегустировать блюда финской, украинской, армянской, казахской, узбекской и русской кухонь. По отзывам, все было очень вкусно и невероятно красиво оформлено.

Во время дегустации на сцене перед Домом культуры продолжался концерт, в ходе которого местные творческие коллективы развлекали гостей песням и танцами. Каждый номер был посвящен культуре народа каждой из стран - участниц фестиваля. Рукодельницы поселка Тайцы продемонстрировали красивые светильники, броши, деревянные игрушки.

Организаторы фестиваля «Хоровод дружбы» выражают уверенность в том, что он станет традиционным и будет собирать каждый год все большее количество участников.





Фото: Женский совет Гатчинского района